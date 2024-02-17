Icardi'nin gol sonrası sevinmemesi ve tavırlarına kimse anlam verememişti! Yıldız oyuncunun mutsuzluğunun sebebi ortaya çıktı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı uzatma dakikalarında Icardi'nin ayağından gelen golle 3-2 mağlup eden Galatasaray'da, yıldız oyuncu 2 de asist yaparak maça damga vurmuştu.
Arjantinli yıldız bu performansıyla yüzleri güldürürken, attığı galibiyet golünde klasikleşen sevincini yapmayan ve son düdüğün ardından taraftarın üçlü çektirme isteğine rağmen direkt soyunma odasına gitmesi herkesi şaşırtmıştı.
Sosyal medyayı da oldukça aktif şekilde kullanan golcü, galibiyete rağmen bir paylaşım da yapmazken Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Icardi'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tutarak "Neden mutsuzsun?" sorularını defalarca sordu.
Başarılı golcünün saha içindeki performansı ile ilgili yapılan olumsuz yorumlardan etkilendiği iddia edilmişti. Ancak Galatasaray Kulübü, Icardi'nin can sıkkınlığının sebebinin özel bir nedeni olduğunu, kulüple ilgisinin bulunmadığını bildirdi.
Başarılı oyuncunun teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla da bir sorunu bulunmuyor. Eşinin rahatsızlığından dolayı coşkularını bastırdığı iddiaları ön plana çıktı. Yönetim, Icardi'nin özel hayatına çok müdahil olmak istemiyor. Mauro'nun, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımda 'İnzivaya çekilme' mesajını vermesi de bu iddiaları güçlendiriyor.