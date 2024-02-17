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Icardi'nin gol sonrası sevinmemesi ve tavırlarına kimse anlam verememişti! Yıldız oyuncunun mutsuzluğunun sebebi ortaya çıktı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.02.2024 16:44 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, UEFA Avrupa Kupası'nda Sparta Prag'a karşı oynanan mücadelenin son dakikalarında kaydetti golle galibiyeti getirirken, yıldız ismin direkt soyunma odasına gitmesi ve mutsuz tavırları dikkat çekmişti. Golcü ismin bu tavırlarının nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı uzatma dakikalarında Icardi'nin ayağından gelen golle 3-2 mağlup eden Galatasaray'da, yıldız oyuncu 2 de asist yaparak maça damga vurmuştu.

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DİREKT SOYUNMA ODASINA GİTMİŞTİ

DİREKT SOYUNMA ODASINA GİTMİŞTİ

Arjantinli yıldız bu performansıyla yüzleri güldürürken, attığı galibiyet golünde klasikleşen sevincini yapmayan ve son düdüğün ardından taraftarın üçlü çektirme isteğine rağmen direkt soyunma odasına gitmesi herkesi şaşırtmıştı.

"NEDEN MUTSUZSUN"

"NEDEN MUTSUZSUN"

Sosyal medyayı da oldukça aktif şekilde kullanan golcü, galibiyete rağmen bir paylaşım da yapmazken Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Icardi'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tutarak "Neden mutsuzsun?" sorularını defalarca sordu.

KULÜPLE BİR İLGİSİ YOK

KULÜPLE BİR İLGİSİ YOK

Başarılı golcünün saha içindeki performansı ile ilgili yapılan olumsuz yorumlardan etkilendiği iddia edilmişti. Ancak Galatasaray Kulübü, Icardi'nin can sıkkınlığının sebebinin özel bir nedeni olduğunu, kulüple ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

İNZİVA MESAJI...

İNZİVA MESAJI...

Başarılı oyuncunun teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla da bir sorunu bulunmuyor. Eşinin rahatsızlığından dolayı coşkularını bastırdığı iddiaları ön plana çıktı. Yönetim, Icardi'nin özel hayatına çok müdahil olmak istemiyor. Mauro'nun, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımda 'İnzivaya çekilme' mesajını vermesi de bu iddiaları güçlendiriyor.

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