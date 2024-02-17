Icardi'nin gol sonrası sevinmemesi ve tavırlarına kimse anlam verememişti! Yıldız oyuncunun mutsuzluğunun sebebi ortaya çıktı

İNZİVA MESAJI...

Başarılı oyuncunun teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla da bir sorunu bulunmuyor. Eşinin rahatsızlığından dolayı coşkularını bastırdığı iddiaları ön plana çıktı. Yönetim, Icardi'nin özel hayatına çok müdahil olmak istemiyor. Mauro'nun, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımda 'İnzivaya çekilme' mesajını vermesi de bu iddiaları güçlendiriyor.