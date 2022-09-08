Icardi'nin transferi başını yaktı! Galatasaray'ın yeni golcüsü takımdan ayrılıyor

Galatasaray'ın kiralık transferi konusunda Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardığı Mauro Icardi, İstanbul'a geldi. Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Arjantinli forvet oyuncusu Mauro Icardi'yi İstanbul'a getirdi. Fransa'nın başkenti Paris'ten havalanan ve 29 yaşındaki oyuncuyu taşıyan uçak, saat 23.30 dolaylarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Golcü oyuncunun yanında eşi ve menajeri Wanda Nara ile birlikte çocukları da yer aldı. Icardi'yi havalimanında binlerce Galatasaray taraftarı ve kulüp yetkilileri karşıladı.

"ERDEN TİMUR İLE 2 AYDIR KONUŞUYORUZ"

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mauro Icardi, "Çok heyecanlıyım, inanılmaz bir durum var burada. 2 aydır Erden Timur ile bu transferin gerçekleşmesi için konuşuyoruz. Burada olduğum için çok mutluyum. Şimdilik 1 senelik bir sözleşmem var. Buraya başarılar kazanmak için geldim. Ondan sonra neler olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.

OKAN BURUK ŞİMDİDEN ÜMİDİ KESTİ

Dün gece Icardi'nin gelişinin ardından Seferovic için ayrılık çanları daha yüksek çalmaya başladı. Icardi'yi ilk 11'de oynatmayı planlayan Okan Buruk, şimdiden Seferovic'ten ümidi kesti. İsviçreli forvet, Süper Lig'de 5 maçta forma giymiş ve skor katkısı üretememişti. Seferovic'in sözleşmesinde "20 maçta en az 45 dakika forma giyerse opsiyon devreye girer" maddesinin yer alması sarı-kırmızılı yönetimi düşündürüyor. TRT Spor yorumcusu Tarık Üstün, Seferovic'in Rusya ya da Yunanistan Ligi'ne transfer olabileceğini iddia etti. İtalyan gazeteci Matteo Moretto ise, Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Haris Seferovic'e AEK'nın talip olduğunu öne sürdü.