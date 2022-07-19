İçişleri Bakanı Soylu'nun kuzeninin cenazesi Trabzon'da defnedildi

Of ilçe merkezinde dün saat 19.00 sıralarında Sefa Dönmez ile aralarında daha önce adli makamlara da intikal eden husumetleri bulunan Fatih U. arasında tartışma yaşanmış, Fatih U, tabancayla 5 el ateş ederek Dönmez'i yaralamıştı. Ağır yaralanan Dönmez, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamış, gözaltına alınan zanlı, bugün çıkarıldığı hakimlikçe "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

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