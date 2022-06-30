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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'da incelemelerde bulundu

30.06.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'da selin etkilediği ev ve iş yerlerini ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bartın Atatürk Stadyumu'nda İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın ve AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı'nın karşıladığı Bakan Soylu, Tersane Caddesi'ndeki mobil harekat merkezine geçti.

Kentte yaşanan sel sonrası yürütülen çalışmalarda gelinen noktayla ilgili bilgi alan Soylu, Kozcağız kara yolu Budakdüzü mevkisinde selden etkilenen bir tekstil fabrikasını ziyaret etti.

Fabrika sahibi Ergin Gök'e geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu, Cumhuriyet Mahallesi'nde selin etkilediği evleri ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Temizlik çalışmalarına destek olan sivil toplum kuruluşları ve arama kurtarma derneklerinden temsilcilerle de görüşen Soylu, Kemer Köprü bölgesinden Bartın Irmağını inceledi, civardaki esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'da

İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'da

İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'da

İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'da

İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'da

İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'da

İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'da

İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'da

İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'da

İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'da

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Bartın Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:11
Sabah
05:13
Öğle
12:59
İkindi
17:00
Akşam
20:36
Yatsı
22:29
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

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