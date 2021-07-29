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İçli köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte içli köfte tarifi...

29.07.2021 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arap mutfağından mutfağımıza geçen ve severek yenilen içli köfte tarifi merak konusu oldu. İçli köfte yaparken ince bulguru 1 bardak soğuk su ile kısır yapar gibi ıslatmalısınız. 300 gr kıyma, ince köftelik bulgur, un içli köfte malzemelerinden bazılarıdır. İşte içli köfte tarifi...

İçli köfte tarifi araştırılmaya başlandı. Peki İçli köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? İçli köfte için gerekli malzemelerden bir kısmı ince köftelik bulgur, irmik, un ve 300 gr kıymadır. İçli köfte mutfağımıza, Arap mutfağından geçmiştir ve sevilerek tüketilen bir yemektir. İşte içli köfte tarifi...

İçli köfte tarifi

* 1 çay bardağı irmik * 1 su bardağı soğuk su * 1 çay kaşığı tuz * 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber * 1 tatlı kaşığı biber salçası * 1 su bardağından biraz az un * 1.5 su bardağı ince köftelik bulgur * Sıvı yağ * 2 yemek kaşığı sıvı yağ * Yarım demek maydanoz * 3 orta boy soğan * Yarım tatlı kaşığı salça * 1 küçük çay bardağı küçük parçalı ceviz * Karabiber * Tuz * Pul biber * 300 gr kıyma

İÇLİ KÖFTE YAPILIŞI

İÇLİ KÖFTE YAPILIŞI
Soğanları ince ince doğrayın ve sıvı yağı kızdırdığınız tavaya ekleyip kavurmaya başlayın. Soğanlar kavrulduktan sonra tavaya kıyma ilave edin. Suyunu çekene kadar kısık ateşte kavurun. Ardından salça ekleyin ve kavurmaya 3 dakika daha devam edin. Tavaya bir miktar su ekleyin. Ardından tavaya baharatları, cevizi, tuzu ve ince kesilmiş maydanozları ekleyip ocağı kapatın ve soğuması için bekleyin.
İnce bulguru 1 bardak soğuk su ile kısır yapar gibi ıslatın. Suyunun çekilmesinin ardından irmik, baharatlar, tuz ve salçayı ilave edip yoğurmaya başlayın. Ardından un ilave edip 5 dakika daha yoğurun. Elinizde dağılmaması gerekli.
Cevizden büyük parçalar alıp baş parmağınızla ara ara su alarak içini ince bir şekilde açın. İçini koyduktan sonra, yukarıya doğru limon şeklinde uzatın. Diğerlerinde de aynı işlemi uygulayın.
İçli köfteleri 1 bardak sıvı yağda kızartmaya başlayın. Biten içli köfteler kızgın 1 bardak sıvı yağda kızartılır. Haşlamak isterseniz tencerede kaynayan sıcak suya 2-3 parça küçük limon tuzu ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave edin ardından içli köfteleri içine bırakın. Haşlanan içli köfte üste çıkar. Afiyet olsun...
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içli köfte tarifi
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