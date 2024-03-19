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    4. İftar sonrası vazgeçilmez lezzet haline geldi! "Artık çaydan daha fazla tüketiliyor"

    İftar sonrası vazgeçilmez lezzet haline geldi! "Artık çaydan daha fazla tüketiliyor"

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    19.03.2024 15:42
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    Türkiye'de yetişmeyen bir ürün olduğu halde hazırlama yöntemleriyle dünyaca meşhur olan kahve, iftar sonrasının vazgeçilmez lezzet haline geldi. Osmanlı’dan günümüze kadar uzanan lezzetin revaçta olduğunu belirten kahveci Fatih Tosun, “İftardan sonra çay kadar artık tercih edilen bir idealimizde Türk kahvesi olarak bilenen protokol kahvelerimizdir” dedi.

    Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan kahve kültürü günümüzde vazgeçilmez bir lezzet haline geldi. Yörelere göre farklı tatlar oluşturan bu lezzet, Türkiye'de yetişmeyen bir ürün olduğu halde pişirme yöntemiyle dünyaca meşhur. Ramazan ayında iftar sonrası tüketilen Türk kahvesi artık çaydan daha fazla tüketilen bir içecek haline geldi.

    Chef Gpt

    Tarihi Bedesten Çarşısı'nda kahvecilik yapan Fatih Tosun, “Kahve dinlendirici etkinliği kuvvetli olmaktadır. Muhabbeti bol olan bir nimet olarak bilinir halk arasında. Tabii iftardan sonra mutlaka millet ya çaya ya da kahveye talep eder Konya'mızdaki vatandaşlarımız. Kültür olarak da filtre kahve, Türk kahvesi, dibek kahvesi bunların hepsi insanı rahatlatır.

    İftardan sonra çay kadar artık tercih edilen bir idealimizde Türk kahvesi olarak bilenen protokol kahvelerimizdir. Hem insana sakinlik verir, hem günün yorgunluğunu almış olur muhabbeti arttıran çeşitlerimizdir. Vatandaşlarımız kahve kültürüne biraz daha yoğunlaştı.

    Eskiden Konya'mız çay kültürü çoktu şu anda kahve kültürü çok olduğu için vatandaşa kendi isteği, talebine göre burada sergilediğimiz kahvelerden ya iftarlık olarak alıyorlar” dedi.

    7 ÇEŞİT KAHVE ÇEKİRDEĞİNDEN KARIŞIK FİLTRE KAHVE YAPIYORUZ

    7 ÇEŞİT KAHVE ÇEKİRDEĞİNDEN KARIŞIK FİLTRE KAHVE YAPIYORUZ

    Kahve olarak iş yerinde yaklaşık 15 çeşit çiğ kahve çeşidinin bulunduğunu belirten kahveci Fatih Tosun, “Vatandaşımızın en çok tercih ettiği protokol kahvemiz içimi yumuşak, yani menşei Brezilya cinsi bir kahve çekirdeği. Türk kahvesine en uyumlu olan bir kahve çekirdeğimizdir. 100 gram bir kahve alındığında bir fincana 7 grama yakın kahve gider. Bu 100 gramdan 12 fincan bir kahve çıkar. Bu da 35 lira yapıyor. Kahve çekirdeği deyip geçmeyeceğiz. 41 çeşit kahve çekirdeği var.

    Bunlar her bir Türk kahve çekirdeğine uyumlu olmaz. Türk kahve çekirdeğine uyumlu olan Brezilya menşei olan çekirdeklerimiz var. Bir de Hindistan tarafından gelen Robisto kahve var. Robisto kahve yani şu anda matematik olarak biraz daha ucuz olduğu için bizim esnaf biraz onu satmaktadır ama Robisho kahvesinden Türk kahvesi olmaz.

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    kahve Ramazan iftar türk kahve
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