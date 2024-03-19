İftar sonrası vazgeçilmez lezzet haline geldi! "Artık çaydan daha fazla tüketiliyor"

Bunlar her bir Türk kahve çekirdeğine uyumlu olmaz. Türk kahve çekirdeğine uyumlu olan Brezilya menşei olan çekirdeklerimiz var. Bir de Hindistan tarafından gelen Robisto kahve var. Robisto kahve yani şu anda matematik olarak biraz daha ucuz olduğu için bizim esnaf biraz onu satmaktadır ama Robisho kahvesinden Türk kahvesi olmaz.