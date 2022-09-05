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Iğdır'da çiftçilerin hasat yaptığı tarlalarda leylekler de payına düşeni alıyor

05.09.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftçi Yusuf Kaçak: - "Biçim zamanı geldiği zaman biliyorlar. Traktörün sesi geldiği gibi başımızda uçuşuyorlar"

Yaz mevsimini göç ettikleri Iğdır'da geçiren leylekler, çiftçilerin hasat yaptığı tarlalarda gezinerek, böcekleri avlıyor.

Tarımın yaygın yapıldığı kentte, çiftçiler şu sıralar tarlalarında yoğun hasat mesaisi yapıyor.

Yoncaları tarım makineleriyle toplayan çiftçilerin bahçelerine konuk olan leylekler de burada payına düşeni alıyor.

Leylekler, aynı zamanda tarladaki kemirgen ve böcekleri de avlıyor.

Aralık ilçesinde çiftçilerden Yusuf Kaçak, yonca biçtikleri zaman leyleklerin tarlalarına geldiğini anlattı.

Davetsiz misafirlerin burada çekirge ve böceklerle karnını doyurduğunu ifade eden Kaçak, "Güzel görüntüler oluyor, leylek Iğdır'ın sembolü ve seviyoruz. Biçim zamanı geldiği zaman biliyorlar. Traktörün sesi geldiği gibi başımızda uçuşuyorlar." dedi.

Iğdır'da çiftçilerin hasat yaptığı tarlalarda leylekler de payına düşeni alıyor

- Çiftçi Yusuf Kaçak: - "Biçim zamanı geldiği zaman biliyorlar. Traktörün sesi geldiği gibi başımızda uçuşuyorlar"

Iğdır'da çiftçilerin hasat yaptığı tarlalarda leylekler de payına düşeni alıyor

Iğdır'da çiftçilerin hasat yaptığı tarlalarda leylekler de payına düşeni alıyor

Iğdır'da çiftçilerin hasat yaptığı tarlalarda leylekler de payına düşeni alıyor

Iğdır'da çiftçilerin hasat yaptığı tarlalarda leylekler de payına düşeni alıyor

Iğdır'da çiftçilerin hasat yaptığı tarlalarda leylekler de payına düşeni alıyor

Iğdır'da çiftçilerin hasat yaptığı tarlalarda leylekler de payına düşeni alıyor

Iğdır'da çiftçilerin hasat yaptığı tarlalarda leylekler de payına düşeni alıyor

Iğdır'da çiftçilerin hasat yaptığı tarlalarda leylekler de payına düşeni alıyor

Iğdır'da çiftçilerin hasat yaptığı tarlalarda leylekler de payına düşeni alıyor

Iğdır'da çiftçilerin hasat yaptığı tarlalarda leylekler de payına düşeni alıyor

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Çiftçi Iğdır hasat tarla

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