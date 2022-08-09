YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İHH İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından yardım çalışması başlattı

İHH İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından yardım çalışması başlattı

09.08.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İHH İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından yardım çalışması başlattı

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından bölge halkı için yardım çalışması başlattı.

İHH'den yapılan açıklamada, İsrail'in 5-7 Ağustos tarihleri arasında Gazze'ye yaptığı saldırılarda 14'ü çocuk, 4'ü kadın, 44 kişinin şehit olduğu, 360 kişi ise yaralandığı belirtildi.

Saldırılarında Gazze'deki sivil yerleşim alanlarını hedef alan İsrail'in, şehre gelir kaynağı sağlayan tarım arazilerini de vurduğu dile getirilen açıklamada, Gazze'deki yetkililerin, İsrail'in saldırılarıyla 71 konutun kullanılamaz duruma geldiğini, 16 yerleşim biriminin tamamen yok edildiğini ve bin 400 konutun da zarar gördüğünü duyurduğu kaydedildi.

İsrail'in saldırılarının ardından harekete geçen İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazze'ye yönelik yardım çalışmaları başlattı. İHH, hastanelere ilaç ve ekipman desteği verirken, tedavi gören yaralılara yönelik de sıcak yemek, nakdi yardım, hasta bezi, yatak ve gıda paketi dağıtımında bulundu.

Gazze'deki yardım çalışmalarını sürdüren vakıf, savaşta evleri zarar gören ailelere nakdi yardım verecek ve gıda paketi dağıtacak. Gazze'ye ilaç ve tıbbi ekipman desteği de sağlayacak olan vakıf, zarar gören evlere de buzdolabı, çamaşır makinesi ve ocak gibi beyaz eşya da alacak.

Hayırseverler, Gazze halkına destek olmak için İHH'nın internet sitesinden yardımda bulunabiliyor.

İHH İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından yardım çalışması başlattı

İHH İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından yardım çalışması başlattı

İHH İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından yardım çalışması başlattı

İHH İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından yardım çalışması başlattı

İHH İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından yardım çalışması başlattı

İHH İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından yardım çalışması başlattı

İHH İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından yardım çalışması başlattı

İHH İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından yardım çalışması başlattı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İsrail saldırı

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Ağustos Salı

İmsak
04:20
Sabah
06:01
Öğle
13:15
İkindi
17:06
Akşam
20:19
Yatsı
21:52

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gıdısından kurtulmak için tonla para harcadı ama...

Gıdısından kurtulmak için tonla para harcadı ama...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Ashley Graham kalçası herkesi solladı! Ölüm riski taşıyor

Ashley Graham kalçası herkesi solladı! Ölüm riski taşıyor

12 yaşındaki çocuğu 10 saat boyunca yatağa bağladılar

12 yaşındaki çocuğu 10 saat boyunca yatağa bağladılar

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.