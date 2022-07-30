İHH'den 3 milyon Yemenliye yardım

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, uzun yıllardır iş savaşın sürdüğü Yemen'de 2018 yılından bu yana 2 milyon 763 bin 416 ihtiyaç sahibine yardım ulaştırıldığını bildirdi.

İHH'den yapılan açıklamada, Yemen'de faaliyet gösteren vakfın, sadece 2022'de 161 bin 185 kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdığı, 2018'den bu yana ise yardım gönderilen kişi sayısının 2 milyon 763 bin 416 olduğu vurgulandı.

İHH'nin, halihazırda ülkede 22 sınıflık bir okulun inşasına devam ettiği, var olan özel yetenek okulunun restorasyonunu üstlendiği, klinikler, sağlık ocakları gibi sağlık merkezleri inşa ettiği belirtilerek, katarakt ameliyatlarının da sürdürdüğü kaydedildi.

Görme engelli vatandaşlara hem sağlık hizmetleri hem de bireysel yardımlar ulaştıran vakfın bölgedeki bir oksijen tüpü dolum merkezinin de işletmesini üstlendiği ifade edildi.

Türkiye'den bölgeye ulaştırılan mobil su arıtma ve paketleme ünitesinin de yakın zamanda aktifleştirileceği aktarılan açıklamada, acil ihtiyaç listesinde gıda, çadır, battaniye, mutfak malzemeleri, kıyafet, içme suyu ve hijyen paketinin yer aldığı belirtildi.