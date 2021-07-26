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  4. İki Gönül Oluversin Gari nerede çekildi? İki Gönül Oluversin Gari filminin konusu nedir ve oyuncuları kimler?

İki Gönül Oluversin Gari nerede çekildi? İki Gönül Oluversin Gari filminin konusu nedir ve oyuncuları kimler?

26.07.2021 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki Gönül Bir Oluversin Gari filmi bu akşam FOX ekranlarında yayınlandı. İki Gönül Bir Oluversin Gari filminde doğal ve tarihi güzellikleri korumak için çaba sarf eden iki farklı gencin aşk hikayesi işleniyor. Dizinin senaryosu Murat Gürvardar tarafından kaleme alındı. Yönetmenliği ise Hasan Doğan'a ait. İşte ayrıntılar...

FOX ekranlarında yayınlanan İki Gönül Bir Oluversin Gari filmi araştırılıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Hasan Doğan oturuyor. Dizinin hikayesi ise Murat Gürvardar tarafından kaleme alındı. Doğal güzellikleri korumak için çabalayan iki gencin birbirine aşık olma hikayesini konu alan İki Gönül Bir Oluversin Gari filminin oyuncu kadrosunda Aslıhan Malbora, Birand Tunca yer alıyor.

İki Gönül Bir Oluversin Gari nerede çekiliyor?

İki Gönül Bir Oluversin Gari filminin çekimleri Muğla’nın Milas ilçesinde gerçekleşiyor.
Dizinin yönetmenliğini Hasan Doğan, senaristliğini ise Murat Gürvardar üstleniyor.

İKİ GÖNÜL BİR OLUVERSİN GARİ KONUSU NEDİR?

İKİ GÖNÜL BİR OLUVERSİN GARİ KONUSU NEDİR?
Derya evin bahçesinde Deniz ile karşılaşır. Derya nefes nefese Güney’in evlilik teklif ettiğini söyler. Deniz sevinçten kalkıp Derya’ya sarılır. Deniz’in ayağa kalktığını gören Derya’nın sevinci ikiye katlanır. Güney, babası Salih’in kaldığı otele gelir. Güney otele gelip ailesine Derya ile evlenmeye karar verdiğini anlatır. Zaten sinirli olan Salih daha fazla sinirlenir.
Tartışırlar ve Güney otelden ayrılır. Derya ev hapsindedir. Sadri, öğrendiklerini ailesine söylemek konusunda kararsızdır. O sırda Güney oraya gelir, Deniz Güney’i hemen evden uzaklaştırır. Evden çıkarken Güney’i gören Sadri tekrar sinirlenir ve tabancasını belinden çıkartıp Güney’i korkutmak için ateş eder.
Güney, Derya’yı kaçırmaktan başka çare olmadığını anlar ve ikisi gizlice evlenmeye karar veriler. Seda o sırada bütün olayları öğrenir. Güney’in babasının Derya’nın babasını öldürdüğünü de… Bu bilgi onları ayırmaya yeteceğini düşünüp Güney’in peşine düşer. Sadri ise eşi Hatice ile konuştuktan sonra sözleşmeyi yırtıp jandarmaya gitmeye karar verir. Güney ve Derya nikahlarını kıyar ve o gece şehirde bir otelde kalırlar.
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FOX
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