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İki yıl sonra kapılarını açan Altınbeşik Mağarası 5 ayda 40 bin ziyaretçi ağırladı

15.06.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da iki yıl sonra kapılarını yeniden açan Altınbeşik Mağarası, 5 aylık süreçte 40 bin ziyaretçiyi ağırladı. Yerli ve yabancı turistlerin akına uğrayan mağarada ziyaretçiler botlarla tur yaptı. Sodalı suyu dolayısıyla turkuaz renginde olan göl, mağaranın içine süzülen ışıklarla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Antalya’nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi’nde bulunan Altınbeşik Mağarası kışın ağır geçmesi ile olabilecek tehlikelere karşı zaman zaman kapatılıyordu. İki yılın ardından yeniden misafirlerini ağırlayan mağarayı 5 ay içerisinde 40 bin kişi ziyaret etti. Günde ortalama 300 kişinin ağırlandığı ve gezi botları ile mağaranın güzelliklerini keşfe çıkan yerli ve yabancı ziyaretçiler doğal güzelliğe hayran kaldığını ifade etti.

“BURADA DÜNYANIN KALBİNİ HİSSETTİM”

Mağaranın işletmesini yürüten İbradı Belediyesi personeli ve Altınbeşik Mağarası işletme sorumlusu Yılmaz Özdoğan, Altınbeşik Mağarası’nın bilindiği üzere dünyanın üçüncü, Türkiye’nin en büyük yeraltı gölü mağarası olduğunu söyledi.
İbradı Belediyesi olarak mağarayı ziyaret edenlere en kaliteli hizmeti sunmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Özdoğan, “İbradı Belediyesi olarak geçen yıl temmuz ayında pandemi döneminden sonraki normalleşme sürecinden sonra mağarayı işletmeye başladık. Geçen yıl gayet güzel bir yıl geçirdik. Bu yıl üzerine katlayarak devam etmekteyiz. Bu yılın başından beri aldığımız ziyaretçi sayısı ise 40 bini aştı. Özellikle hafta sonları oldukça fazla ziyaretçi alıyoruz. Dünyanın dört bir köşesinden ziyaretçilerimiz geliyor. Kolombiya ve Brezilya’dan dahi ziyaretçilerimizle buluştuk. Gelen ziyaretçilerimize daha iyi hizmet vermek için bot sayımızı arttırdık” dedi.
Özdoğan, bölgenin milli park olduğunu ve 90’ı endemik olmak üzere 600 farklı bitkiye ev sahipliği yaptığını ve yaban hayatının da ciddi derecede devam eden bir bölge olduğunu sözlerine ekledi.

“ÜLKEMİZİN CENNET KÖŞESİNDEN BİR YER”

“ÜLKEMİZİN CENNET KÖŞESİNDEN BİR YER”
Ankara’dan gelerek mağarayı ziyaret eden Filiz Çay, Altınbeşik Mağarası’nın ismini duyduklarını ve tavsiye üzerine geldiklerini söyledi.
Karavan ile yolculuk yaptıklarını anlatan Çay, “Ankara’dan yola çıkarak Konya’ya geldik. Orada konakladıktan bir gün sonra Altınbeşik Mağarası’na tavsiye üzerine geldik. Gerçekten çok güzel, harika bir yer. Herkese tavsiye ediyoruz. İçerisi muhteşem. Bütün her ayrıntısı sarkıklar, renkleri efsane bir yer. Bizde tavsiye üzerine geldik. Herkesin görmesi gereken bir yer. İçerisinin sıcaklığı 16 derece, gerçekten harika. Suyun rengi turkuaz renk. Efsane bir yer. Gelmeyenlerin gelip burayı görmesini tavsiye ediyorum. Mağara Toroslar’ın bağrında ülkemizin cennet köşelerinden bir yer” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
antalya
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