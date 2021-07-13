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İkimizin Sırrı dizisi ne zaman başlayacak? İkimizin Sırrı dizisinin oyuncuları kimdir?

13.07.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni dizi "İkimizin Sırrı" ATV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal, yönetmenliğini ise Cem Akyoldaş üstleniyor. Söz konusu dizi konusu ve oyuncularıyla dikkat çekmeyi başardı. Peki İkimizin Sırrı dizisi ne zaman başlayacak? İkimizin Sırrı dizisinin oyuncuları kimdir? İşte ayrıntılar...

"İkimizin Sırrı dizisi ne zaman başlayacak?" , "İkimizin Sırrı dizisinin oyuncuları kimdir?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. ATV'de yayımlanacak yeni dizinin başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın yer alıyor. İşte ayrıntılar...

İkimizin Sırrı dizisi ne zaman başlıyor?

ATV ekranlarında yayınlanacak İkimizin Sırrı dizinin yayın hayatına ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi. Dizinin yayın tarihine ilişkin herhangi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı

İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI

İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI
* Leyla Feray * Aras Aydın * Dolunay Soysert * Deniz Hamzaoğlu * Engin Alkan * Ceyhun Mengiroğlu * Bestemsu Özdemir * Tülay Günal * Irmak Örnek

İKİMİZİN SIRRI KONUSU

İKİMİZİN SIRRI KONUSU
Neva 7 yaşındaki kızı Hayal ile beraber hayata tutunmaya çalışan bir kadındır. Neva, Hayal'i masallarla, oyunlarla, ona hayatın güzelliğini anlatarak büyütmeye çalışır.
Neva ve Hayal'in peşlerine düşen adamlar anne-kızın mutluluğuna gölge düşürecektir.
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Anahtar Kelimeler:
atv Aras Aydın
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