"İkimizin Sırrı dizisi ne zaman başlayacak?" , "İkimizin Sırrı dizisinin oyuncuları kimdir?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. ATV'de yayımlanacak yeni dizinin başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın yer alıyor. İşte ayrıntılar...
İkimizin Sırrı dizisi ne zaman başlıyor?
ATV ekranlarında yayınlanacak İkimizin Sırrı dizinin yayın hayatına ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi. Dizinin yayın tarihine ilişkin herhangi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı
İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI
* Leyla Feray
* Aras Aydın
* Dolunay Soysert
* Deniz Hamzaoğlu
* Engin Alkan
* Ceyhun Mengiroğlu
* Bestemsu Özdemir
* Tülay Günal
* Irmak Örnek
İKİMİZİN SIRRI KONUSU
Neva 7 yaşındaki kızı Hayal ile beraber hayata tutunmaya çalışan bir kadındır. Neva, Hayal'i masallarla, oyunlarla, ona hayatın güzelliğini anlatarak büyütmeye çalışır.
Neva ve Hayal'in peşlerine düşen adamlar anne-kızın mutluluğuna gölge düşürecektir.
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