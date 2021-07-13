"İkimizin Sırrı dizisi ne zaman başlayacak?" , "İkimizin Sırrı dizisinin oyuncuları kimdir?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. ATV'de yayımlanacak yeni dizinin başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın yer alıyor. İşte ayrıntılar...

ATV ekranlarında yayınlanacak İkimizin Sırrı dizinin yayın hayatına ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi. Dizinin yayın tarihine ilişkin herhangi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.