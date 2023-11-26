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İnanılmaz: İngiltere'de sezonun golü atıldı! Alejandro Garnacho'dan akrobatik vuruş, Cristiano Ronaldo'ya selam

26.11.2023 20:02 | Son Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Everton ile Manchester United karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan müsabakanın ilk yarısında sezonun en güzel gollerinden biri atıldı. Karşılaşmanın 3. dakikasında gelişen Manchester United atağında ceza sahasının uzak köşesine doğru gelen topu röveşata ile tamamlayan Alejandro Garnacho'nun golü, sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...

Everton ile Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadeleye ve heyecana sahne olan maçın ilk yarısında atılan gol, sosyal medyadaki futbolseverlerin gündemine oturdu.

MÜKEMMEL BİR GOL!

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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

Karşılaşmanın 3. dakikasında sağ kanattan gelişen Manchester United atağında Diogo Dalot'un ceza sahasının uzak köşesine doğru yaptığı ortaya röveşata ile vuran Alejandro Garnacho, fileleri sarstı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

'RONALDO SEVİNCİ' YAPTI

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Mükemmel bir gole imza atan Garnacho'nun akrobatik vuruşu, taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Arjantinli genç yıldız, golünün ardından Cristiano Ronaldo ile özdeşleşmiş olan 'SIU' sevincini yaptı.

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