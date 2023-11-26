İnanılmaz: İngiltere'de sezonun golü atıldı! Alejandro Garnacho'dan akrobatik vuruş, Cristiano Ronaldo'ya selam

Everton ile Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadeleye ve heyecana sahne olan maçın ilk yarısında atılan gol, sosyal medyadaki futbolseverlerin gündemine oturdu.

MÜKEMMEL BİR GOL!



Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

Karşılaşmanın 3. dakikasında sağ kanattan gelişen Manchester United atağında Diogo Dalot'un ceza sahasının uzak köşesine doğru yaptığı ortaya röveşata ile vuran Alejandro Garnacho, fileleri sarstı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

'RONALDO SEVİNCİ' YAPTI

Mükemmel bir gole imza atan Garnacho'nun akrobatik vuruşu, taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Arjantinli genç yıldız, golünün ardından Cristiano Ronaldo ile özdeşleşmiş olan 'SIU' sevincini yaptı.

