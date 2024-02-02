İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü yeni dansıyla yine sosyal medyayı salladı! 'Dilber aklın başına gelsin'

Yılmaz Erdoğan'ın hemen başrolünde yer aldığı hem de hikayesini kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi tanıtımlarıyla büyük ses getirdi. Dizide Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin pavyon dansı da adeta bir furya haline geldi.





YENİ DANSIYLA OLAY OLDU

İlk bölümüyle reyting rekoru kıran dizinin ikinci yeni bölümü dün akşam yayınlandı.

Her sahnesi çok beğenilen dizide Dilber'in yeni dansı yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bu defa 'Ben Yola Gelmem' şarkısıyla dans eden Ergüçlü'nün performansına; 'Nefesimiz kesildi', 'Harikasın yine', 'Dilberim de Dilberim', 'Olay kadın' gibi yorumlar yapıldı.

Pavyon dansıyla gündemde olan Ergüçlü'nün dansı sosyal medyayı ikiye böldü. Diziye tepkiler de gecikmedi. Sevda Türküsev gibi isimler "Pavyonlar kapatılsın" diyerek başka bir tartışmanın fitilini ateşledi.