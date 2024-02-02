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İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü yeni dansıyla yine sosyal medyayı salladı! 'Dilber aklın başına gelsin'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.02.2024 07:27 | Son Güncelleme:
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Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri dizisi yeni bölümüyle yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Her sahnesi büyük beğeni toplayan dizide özellikle Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin dansı konuşuluyor. Elbisesiyle dansıyla bir furya haline gelen 'Dilber' karakteri dün akşamki performansıyla izleyenleri mest etti.

Yılmaz Erdoğan'ın hemen başrolünde yer aldığı hem de hikayesini kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi tanıtımlarıyla büyük ses getirdi. Dizide Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin pavyon dansı da adeta bir furya haline geldi.

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YENİ DANSIYLA OLAY OLDU

İlk bölümüyle reyting rekoru kıran dizinin ikinci yeni bölümü dün akşam yayınlandı.
Her sahnesi çok beğenilen dizide Dilber'in yeni dansı yine sosyal medyanın gündemine oturdu.
Bu defa 'Ben Yola Gelmem' şarkısıyla dans eden Ergüçlü'nün performansına; 'Nefesimiz kesildi', 'Harikasın yine', 'Dilberim de Dilberim', 'Olay kadın' gibi yorumlar yapıldı.
Pavyon dansıyla gündemde olan Ergüçlü'nün dansı sosyal medyayı ikiye böldü. Diziye tepkiler de gecikmedi. Sevda Türküsev gibi isimler "Pavyonlar kapatılsın" diyerek başka bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Ünlü oyuncudan eleştirilere ise yanıt gecikmedi. Ergüçlü "Neyden rahatsız olduysanız söyleyin bir daha yapayım" notuyla diziden karelerini peş peşe paylaştı.
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Anahtar Kelimeler:
Hazar Ergüçlü İnci Taneleri ele
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