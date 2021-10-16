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ING Basketbol Süper Ligi

16.10.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Karşıyaka: 76 - Frutti Extra Bursaspor: 62

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Aytuğ Ekti, Hüseyin Çelik, Ali Köseoğlu

Pınar Karşıyaka: Taylor 7, Yunus Sonsırma 3, Colson 10, M'Baye 16, Semih Erden 8, Blackmon 6, Berkan Durmaz 5, Mahir Ağva 9, Roll 10, Burak Can Yıldızlı, Can Korkmaz 2, Ali Efe Barış

Frutti Extra Bursaspor: Freeman 17, Andrews 9, Milosavljevic, Dudzinski 5, Egemen Güven 10, Metin Türen 2, Ömer Utku Al 4, Onuralp Bitim 7, Hayes 8, Yağızhan Selçuk

1. Periyot: 25-18

Devre: 41-29

3. Periyot: 59-47

Beş faulle çıkan: 35.41 Andrews (Frutti Extra Bursaspor)

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Pınar Karşıyaka, Frutti Extra Bursaspor'u 76-62 mağlup etti.

Pınar Karşıyaka'nın 3. galibiyetine ulaştığı ligde, Bursa temsilcisi ise 3. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmanın ilk 4 dakikasını 13-2 önde geçen Pınar Karşıyaka, aradaki farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 17-4. Kalan bölümde daha etkili olan rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, periyodu 25-18 önde tamamladı.

İki takımın da sayı üretmekte zorlandığı ikinci periyodun ilk 5 dakikasını 32-22 önde geçen Pınar Karşıyaka, devreyi Roll'un son saniyedeki 3 sayılık basketiyle 41-29 üstün bitirdi.

Maçın 25. dakikasını 10 sayı farkla 47-37 önde geçen Pınar Karşıyaka, 14 sayılık farka ulaştığı (57-43) üçüncü periyodu 59-47 üstün tamamladı.

Son periyotta da üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, müsabakadan 76-62 galip ayrıldı.

ING Basketbol Süper Ligi

- Pınar Karşıyaka: 76 - Frutti Extra Bursaspor: 62

Pınar Karşıyaka - Frutti Extra Bursaspor

Pınar Karşıyaka - Frutti Extra Bursaspor

Pınar Karşıyaka - Frutti Extra Bursaspor

Pınar Karşıyaka - Frutti Extra Bursaspor

Pınar Karşıyaka - Frutti Extra Bursaspor

Pınar Karşıyaka - Frutti Extra Bursaspor

Pınar Karşıyaka - Frutti Extra Bursaspor

Pınar Karşıyaka - Frutti Extra Bursaspor

Pınar Karşıyaka - Frutti Extra Bursaspor

Pınar Karşıyaka - Frutti Extra Bursaspor
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