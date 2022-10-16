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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

16.10.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize Belediyesi: 61 - Bursa Uludağ Basketbol: 62

Salon: Yenişehir

Hakemler: Alper Özgök, Şeyhmus Melek, Ramazan Sezer Baran

Rize Belediyesi: Hollivay 7, Arzu Asiye Özdemir 16, Sherrill 15, Zohnova 5, Sümeyya Özcan 7, Binnur Gülcan Aydoğmuş 2, Eydina Topçu 3, Deniz Üstün 6

Bursa Uludağ Basketbol: Meryem Maria Gültekin 6, Davis 23, Gizem Mürüvet Uca 4, İlsu Darıcıoğlu 5, Ferda Yıldız 4, Cannon 20, Gonca Karataş

1. Periyot: 24-22

Devre: 29-38

3. Periyot: 47-49

Beş faulle oyundan çıkan: 39.27 Sherrill (Rize Belediyesi)

RİZE (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, deplasmanda Rize Belediyesi'ni 62-61 mağlup etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Rize Belediyesi: 61 - Bursa Uludağ Basketbol: 62

Rize Belediyesi - Bursa Uludağ Basketbol

Rize Belediyesi - Bursa Uludağ Basketbol

Rize Belediyesi - Bursa Uludağ Basketbol

Rize Belediyesi - Bursa Uludağ Basketbol

Rize Belediyesi - Bursa Uludağ Basketbol

Rize Belediyesi - Bursa Uludağ Basketbol

Rize Belediyesi - Bursa Uludağ Basketbol

Rize Belediyesi - Bursa Uludağ Basketbol

Rize Belediyesi - Bursa Uludağ Basketbol

Rize Belediyesi - Bursa Uludağ Basketbol

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