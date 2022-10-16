Salon: Yenişehir
Hakemler: Alper Özgök, Şeyhmus Melek, Ramazan Sezer Baran
Rize Belediyesi: Hollivay 7, Arzu Asiye Özdemir 16, Sherrill 15, Zohnova 5, Sümeyya Özcan 7, Binnur Gülcan Aydoğmuş 2, Eydina Topçu 3, Deniz Üstün 6
Bursa Uludağ Basketbol: Meryem Maria Gültekin 6, Davis 23, Gizem Mürüvet Uca 4, İlsu Darıcıoğlu 5, Ferda Yıldız 4, Cannon 20, Gonca Karataş
1. Periyot: 24-22
Devre: 29-38
3. Periyot: 47-49
Beş faulle oyundan çıkan: 39.27 Sherrill (Rize Belediyesi)
RİZE (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, deplasmanda Rize Belediyesi'ni 62-61 mağlup etti.
- Rize Belediyesi: 61 - Bursa Uludağ Basketbol: 62
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