Instagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı! Ne yapacağını bilemedi

"Boom Clap" adlı şarkısıyla İngiltere'de büyük çıkış yakalayan şarkıcı Charli XCX , geçtiğimiz gün Instagram canlı yayını ile gerçekleşen 2021 Aria Ödülleri'nde En İyi Pop Yayını ödülünü sunarken büyük elbisesinin azizliğine uğradı.
ELBİSESİNİN AZİZLİĞİNE UĞRADI
Göğsü açılan ünlü isim o anların yayınlanmasına engel olamadı.
Justin Bieber'i anons ederken coşkula el sallayan Charli XCX'in, elbisenin askının düşmesiyle göğsü ortaya çıktı.
Panikle göğsünü kapatan ünlü isim o anları İngiliz basınında geniş yer buldu.
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