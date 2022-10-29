MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Derici'den olay sözler! "Eski halim şimdiki halimin halası gibi!"

İrem Derici'den olay sözler! "Eski halim şimdiki halimin halası gibi!"

29.10.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı İrem Derici, önceki gece Ankara'da bir mekanda sahne aldı. 8 Kasım'da müzik hayatının 10. yılını kutlayacağını belirten Derici "Müzik hayatımdaki ilk halim şimdiki halimin halası gibi!" sözleriyle herkesi güldürdü.

Şarkıcı İrem Derici, Ankara’da bir mekanda sahne aldı. Sahneye çıkarken "Bugün diyetimin ikinci günü açım ve mutsuzum" diyen İrem Derici'nin keyfi, gelen iltifatlarla yerine geldi. "Kraliçe Ankara'ya hoş geldin" diyen bir erkek hayranına "Kraliçe olmak için daha gencim" diyen Derici'nin sözleri kraliçelik yarışında dönem dönem araları açılan Demet Akalın ve Hande Yener'e gönderme olarak alındı.

Ekran görüntüsü 2022-10-29 103210

"ŞİMDİKİ HALİMİN HALASI GİBİ"

İrem Derici sahneden "8 Kasım'da 10. yılımı kutluyorum. İlk çıktığım halim şimdiki halimin halası gibi" diyerek salonu kahkahaya boğarken, en önde kendisini izlemeye gelen bir kadın hayranı ise İrem Derici'nin İnstagram'da sıkça kullandığı "kudurun" kelimesinden yola çıkarak "kudur" gözlüğü hediye etti. İrem Derici gözlükleriyle poz verdi.

Ekran görüntüsü 2022-10-29 103221

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İrem Derici ele

En Çok Okunan Haberler

Kocasıyla yengesini aynı arabada yakalayınca adeta çıldırdı

Kocasıyla yengesini aynı arabada yakalayınca adeta çıldırdı

186 milyon liralık mirasa ortak olan genç ilk kez konuştu

186 milyon liralık mirasa ortak olan genç ilk kez konuştu

Galatasaray maçında Caner Erkin'e yoğun tepki!

Galatasaray maçında Caner Erkin'e yoğun tepki!

Selçuk Bayraktar 'büyük heyecan' diyerek duyurdu: İlk teslimat gerçekleşti

Selçuk Bayraktar 'büyük heyecan' diyerek duyurdu: İlk teslimat gerçekleşti

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun Paşinyan'a söyledikleri gündem oldu! "Bu sorular tuhaf olmaktan öte, Nikol"

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun Paşinyan'a söyledikleri gündem oldu! "Bu sorular tuhaf olmaktan öte, Nikol"

Fuhuş çetesine operasyon! Aralarında üniversite öğrencileri de var

Fuhuş çetesine operasyon! Aralarında üniversite öğrencileri de var

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.