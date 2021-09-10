İrem Sak ile görüntülenen Furkan Korkmaz kimdir? Furkan Korkmaz kaç yaşında ve nerelidir?

Basketbol kariyerine 9 yaşındayken okul takımında oynayarak başlayan Furkan Korkmaz İstanbul Bakırköy'de doğdu. Başarılı basketbol oyuncusu Furkan Korkmaz 2014 FIBA Avrupa U-18 Şampiyonası 1 Altın, 2015 FIBA Avrupa U-18 Şampiyonası 2 Gümüş, 2015 FIBA Dünya U-19 Şampiyonası 3 Bronz gibi birçok ödüle layık görüldü.

FURKAN KORKMAZ KİMDİR?

24 Temmuz 1997 İstanbul Bakırköy doğumlu Furkan Korkmaz 24 yaşındadır. Basketbola okul takımında başlayan Korkmaz sonrasında Murat Murathanoğlu'nun başkanlığını yaptığı Başkent 34 adlı basketbol kulübünde oynadı.

Başkent 34'teki antrenörü Leyla Çalışkan'ın Yeşilyurt Spor Kulübü'nde görev yapmaya başlamasından sonra Korkmaz da Yeşilyurt Spor Kulübü'nde oynamaya başladı. 2012'de Korkmaz henüz 15 yaşındayken 250.000 dolar karşılığında Anadolu Efes'e transfer oldu.

Korkmaz, Anadolu Efes genç takımıyla 2012-13 sezonunda Türkiye Yıldızlar Ligi Şampiyonluğu'nu kazandı. 2013-14 sezonunda Anadolu Efes'in Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden pilot takımı Pertevniyal ile Genç Erkekler Ligi şampiyonluğunu kazandı. Aynı sezon Pertevniyal ile Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde 22 karşılaşmaya çıktı ve 4.4 sayı ortalamasıyla oynadı.

2013'de Ukrayna’da gerçekleştirilen Avrupa Yıldızlar Basketbol Şampiyonası’nda maç başına 25.3 sayı ortalaması alan Korkmaz turnuvanın sayı kralı oldu. 2014 yazında Konya'da gerçekleştirilen FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye 18 yaş altı millî takımı ile şampiyon oldu. Furkan turnuvayı 11.6 sayı ortalamasıyla bitirdi.