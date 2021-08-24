YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. İşkembeli nohut nasıl yapılır? İşkembeli nohut malzemeleri neler?

İşkembeli nohut nasıl yapılır? İşkembeli nohut malzemeleri neler?

24.08.2021 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşkembeli nohut esnaf lokantalarının menüsünde yer alır. Sakatat severlerin tercih ettiği İşkembeli nohutu yapmak için gerekli olan malzemelerin bir kısmı 900 gram işkembe, 3 su bardağı haşlanmış nohut ve 1-2 adet soğandır. İşkembeli nohut yapılışının püf noktasını da haberimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar...

İşkembenin yıkanıp suyunun süzülmesi, parçalara bölünmesi, tencereye alınması ve üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar un, 1 adet limon kabuklarının doğranması ve hepsinin karıştırılması, ardından dolapta ağzı kapalı olarak bekletilmesi İşkembeli nohutu hazırlamanın püf noktasıdır. İşte işkembeli nohut tarifi...

İŞKEMBELİ NOHUT MALZEMELERİ

* 900 gram işkembe(dana) * 3 su bardağı haşlanmış nohut * 3-4 su bardağı su (üzerini geçecek kadar) * 1 silme tatlı kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir) * 1,5 yemek kaşığı domates salçası * 1-2 adet soğan * 1 tutam kırmızı toz biber * 2 yemek kaşığı sıvı yağ

İŞKEMBELİ NOHUT NASIL YAPILIR?

İŞKEMBELİ NOHUT NASIL YAPILIR?
Ön hazırlığını yaptığınız işkembeyi yıkayın ve düdüklüye alın. Ardından işkembelerin üzerini geçecek kadar su ilave edin.
Tencereye tuz da ilave ettikten sonra düdüklünün kapağını kapatın ve 40 dakika kadar haşlayın.
40 dakikanın ardından ocağı kapatın ve işkembelerin ılımasını bekleyin. Sonrasında lokmalık olacak şekilde parmak boyutunda doğrayın.
Farklı bir tencerede kızdırdığınız yağa ince doğranmış soğanları ekleyin ve soğanlar pembeleşince salçayı ekleyip kavurmaya başlayın.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine Bakan Koca'dan yanıt!

Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine Bakan Koca'dan yanıt!

Polat'ın kızını oynuyordu! İşte şimdiki hali

Polat'ın kızını oynuyordu! İşte şimdiki hali

Kebapçıların en kıymetli mezesi; Acılı Ezme tarifi

Kebapçıların en kıymetli mezesi; Acılı Ezme tarifi

MasterChef kesmediyse, bu yemek kitapları sizi mutfağın şefi yapacak!

MasterChef kesmediyse, bu yemek kitapları sizi mutfağın şefi yapacak!

Bayat yumurta nasıl anlaşılır? Bu test sayesinde...

Bayat yumurta nasıl anlaşılır? Bu test sayesinde...

Püf noktası varmış! Bunu yapınca dağılmıyor

Püf noktası varmış! Bunu yapınca dağılmıyor

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hem pratik hem lezzetli! Hazırlamak dakikalarınızı alacak

Hem pratik hem lezzetli! Hazırlamak dakikalarınızı alacak

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.