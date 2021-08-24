İşkembeli nohut nasıl yapılır? İşkembeli nohut malzemeleri neler?

İşkembenin yıkanıp suyunun süzülmesi, parçalara bölünmesi, tencereye alınması ve üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar un, 1 adet limon kabuklarının doğranması ve hepsinin karıştırılması, ardından dolapta ağzı kapalı olarak bekletilmesi İşkembeli nohutu hazırlamanın püf noktasıdır. İşte işkembeli nohut tarifi...
İŞKEMBELİ NOHUT MALZEMELERİ
* 900 gram işkembe(dana)
* 3 su bardağı haşlanmış nohut
* 3-4 su bardağı su (üzerini geçecek kadar)
* 1 silme tatlı kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)
* 1,5 yemek kaşığı domates salçası
* 1-2 adet soğan
* 1 tutam kırmızı toz biber
* 2 yemek kaşığı sıvı yağ
İŞKEMBELİ NOHUT NASIL YAPILIR?
Ön hazırlığını yaptığınız işkembeyi yıkayın ve düdüklüye alın. Ardından işkembelerin üzerini geçecek kadar su ilave edin.
Tencereye tuz da ilave ettikten sonra düdüklünün kapağını kapatın ve 40 dakika kadar haşlayın.
40 dakikanın ardından ocağı kapatın ve işkembelerin ılımasını bekleyin. Sonrasında lokmalık olacak şekilde parmak boyutunda doğrayın.
Farklı bir tencerede kızdırdığınız yağa ince doğranmış soğanları ekleyin ve soğanlar pembeleşince salçayı ekleyip kavurmaya başlayın.
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