İşkembeli nohut nasıl yapılır? İşkembeli nohut malzemeleri neler?

İşkembenin yıkanıp suyunun süzülmesi, parçalara bölünmesi, tencereye alınması ve üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar un, 1 adet limon kabuklarının doğranması ve hepsinin karıştırılması, ardından dolapta ağzı kapalı olarak bekletilmesi İşkembeli nohutu hazırlamanın püf noktasıdır. İşte işkembeli nohut tarifi...