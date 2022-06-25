İskenderun Körfezi'nde aslan balığı avlama etkinliği düzenlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, biyoçeşitliliğin korunması ve küçük ölçekli balıkçılığın kalkındırılması amacıyla aslan balığı avlama etkinliği gerçekleştirildi.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, İskenderun Balıkçılar Barınağı'ndaki etkinlikte, çok değerli bir projeye ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Denizlerde istilacı ve zehirli türlerin bulunduğunu aktaran Depci, bunlardan birinin de aslan balığı olduğunu dile getirdi.

Depci, bu balıkların avlanmadığında diğer canlıların yaşam alanını azaltacağını anlatarak, "Aslan balıklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu balığın sadece dikenleri zehirlidir. Etinde herhangi bir zehir bulunmamaktadır." dedi.

- "Dikenleri oldukça zehirlidir"

İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan da balığın bu zamana kadar bölgede ticari bir değeri bulmadığını anlattı.

Kilogramı ortalama 80 liradan alıcı bulan balığı yakalayanları yüzgeçlerine temas etmemeleri konusunda uyaran Turan, "Dikenleri oldukça zehirlidir. Makasla bunlar dikkatli şekilde kesilebilir. Dikeninin batması durumunda insandan insana değişkenlik gösterse de felç veya kangren oluşturabiliyor." ifadelerini kullandı.

İskenderun Deniz Ticaret Odası Başkanı Kemal Kutlu, üniversitenin her konuda yanlarında olduklarını, balık popülasyonunun artması için yakın zamanda denize yapay resif bırakacaklarını dile getirdi.

- Avlanan balıklar pişirilip katılımcılara ikram edildi

Konuşmaların ardından 5 gün süren etkinlik kapsamında en fazla aslan balığı avlayan balıkçılara plaket verildi.

Program sonunda, zehirli diken ve yüzgeçlerinden arındırılan aslan balıkları, ızgarada pişirilerek ve yağda kızartılarak davetlilere ikram edildi.

Etkinliğe, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Abdülkerim Güven de katıldı.