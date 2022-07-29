İSKİ'nin Beylikdüzü'ndeki altyapı yenileme projeleri tamamlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSKİ'nin Beylikdüzü'nde tamamladığı altyapı yenileme ve derelerin ıslah edilmesi projeleri için açılış töreni düzenlendi.

İBB'nin "150 Günde 150 Proje" çalışması kapsamında Barış Mahallesi'nde düzenlenen açılışa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, yaşamının 32 yılının Beylikdüzü'nde geçtiğini söyledi. İlçenin altını da üstünü de çok iyi bildiğini dile getiren İmamoğlu, "Bugün, neredeyse 70 kilometreye yakın atık suyu ve yağmur suyu yatırımlarıyla gerçekten çok özel bir noktaya geldiğimizi görmekteyim." dedi.

İmamoğlu, ana arterlerden dere yataklarına kadar çalışmalar yaptıklarını belirterek "Aynı zamanda bütün bu havzaları, İstanbul'un tamamında olduğu gibi burada da Kavaklı Vadisi'nden sahile kadar uzatmaya dönük çevre düzenlemesi ve peyzaj alanlarının çalışmalarını sürdürüyoruz." diye konuştu.

Bu hizmetlerin sahibinin kendisi olmadığını anlatan İmamoğlu, görevlerini yapmaya devam edeceklerini aktardı.

Ekrem İmamoğlu, halkının canını sıkan, bazen malına zarar veren bazen de canını tehdit eden bir süreci sona erdirmenin kendileri için keyifli olduğunu ifade ederek projelerin Beylikdüzü halkına hayırlı olmasını diledi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise ilçeyi afetlere ve krizlere dirençli bir kent haline getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ve Çalık, açılış kurdelesini törenle kesti.