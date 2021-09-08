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Islak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger malzemeleri neler?

08.09.2021 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Islak hamburger sokak yemeklerinin sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Özel sosu ile servis edilen ıslak hamburger birçok kişinin damak zevkine hitap ediyor. Islak hamburgeri evinizde hazırlayabilirsiniz. Islak hamburgeri hazırlamak için gerekli olan malzemeler arasında 200 gram dana döş eti, 1 adet orta boy kuru soğan, 1 diş sarımsak yer alıyor. İşte ıslak hamburger tarifi...

Tek oturuşta dört, beş tane yenen ıslak hamburgeri hazırlarken köftesini fazla yoğurmamalısınız. 0-4 derece aralığında dondurmadan buzdolabında dinlendirmelisiniz. Etin protein yapısını bozmamak için bu ısı aralığına dikkat etmelisiniz. Köfteyi hazırlarken baharat dengesine dikkat etmeli ve köfteyi ızgarada çok fazla pişirmemelisiniz. Köftenin hafif sulu kalmasına özen gösterin.

ISLAK HAMBURGER MALZEMELERİ

* 200 gram dana döş eti * 1 adet orta boy kuru soğan * 1 diş sarımsak * 1 adet yumurta * 2 yemek kaşığı galeta unu * 1 çay kaşığı tuz * ½ çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber * ¼ çay kaşığı kimyon (arzuya göre) * 4 adet hamburger ekmeği

SOSU İÇİN

SOSU İÇİN
* 3 yemek kaşığı zeytinyağı * 4 adet orta boy domates (etli ve sulu) * 2 diş sarımsak * 2 yemek kaşığı ketçap (arzuya göre) * 1 tatlı kaşığı domates salçası * ½ çay kaşığı tuz * ¼ çay kaşığı karabiber

ISLAK HAMBURGER NASIL YAPILIR?

ISLAK HAMBURGER NASIL YAPILIR?
Islak hamburgerin domates sosunu hazırlamak için uç kısımlarını alıp ortadan ikiye kestiğiniz domatesleri rendenin ince kısmıyla rendeleyin. Sarımsakları küçük küpler halinde kesin veya rendeleyin. Zeytinyağını geniş bir tavada kızdırmaya başlayın. Ardından sarımsakları ekleyin ve çevirin. Rendelenmiş domatesleri ilave edin ve orta ateşte kavurun. Ketçap ve domates salçasıyla kıvamını ayarlayın. Tuz ve biber ile tat verin. Suyunu çekene dek pişirmeye devam edin. Hamburgerin köftesini hazırlamak için kuru soğan ve sarımsakları rendenin ince kısmıyla rendeleyin.
Cam kaba hafif yağlı dana döş etini alın. Rendelenmiş kuru soğan-sarımsak, yumurta, tuz, galeta unu, taze çekilmiş tane karabiber ve isteğe göre ilave edeceğini kimyon ile harmanlayın. Özleşip toparlanan köfte harcını dört eşit parçaya ayırın. Köfteyi avuç içinizde yuvarlayın ve hamburger köftesi şekline getirin. Orta tarafına hafif bastırın, çukurlar oluşturun. Hazırlanan köfteleri önceden kızdırdığınız yanmaz ve yapışmaz tabanlı, döküm tabanlı tavada ters yüz ederek kızartmaya başlayın.
Fırında kısa süre ısıtılan hamburger ekmeklerini duyunu çeken domates sosuna batırın ve çıkartın. Ekmeklerin sosu çekmesi gerekli. Orta kısımlara kızarmış köfteleri koyabilirsiniz. Köftelerin kızardığı tavaya üzerini ıslattığınız yağlı kağıdı serin ve hamburgerleri üzerine koyun. Kapağı kapalı bir tavada, kısık ateşte 5 dakika boyunca pişirin ve sıcak servis edin. Afiyet olsun...
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