İsmail Hacıoğlu yatırım amaçlı yurt dışından ev satın aldı! Fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.
'Ayla', 'Çakal', ve 'Beyaz Gelincik' gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu son dönemin en başarılı isimlerinden biri.
Son olarak Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin başrolü olan ünlü isim özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.
Oyuncu bu kez kendisine aldığı evin fiyatıyla gündeme geldi. Hacıoğlu, Karabağlar Montenegro’dan kendisine ev aldı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İsmail Hacıoğlu, İstanbul Havalimanı’ndan uçakla bir saat 10 dakika mesafede olan şehirden aldığı evi yatırım amaçlı kullanacak.
İnşaat şirketinin sattığı ve UNESCO Dünya Kültür Mirası alanı olan tarihi Kotor kenti Kumbor Limanı’ndaki evlerin fiyatının yaklaşık 500 bin euro (17 milyon TL) olduğu öğrenildi.