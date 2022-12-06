İsmi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu! Dünya Kupası'ndan elenen Aboubakar soluğu başkanın yanında aldı

Dünya Kupası'nda Kamerun adında mücadele eden ve performansıyla adından söz ettirmeyi başaran Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın ismi son günlerde Süper Lig için yeniden anılmaya başlanmış durumda.
30 yaşındaki golcünün adı eski takımı Beşiktaş ile anılırken, Fenerbahçe ismi de ortaya atılan bir diğer iddia...
Tüm bunlar yaşanırken Aboubakar'dan, Kamerun'un Dünya Kupası'na veda etmesi sonrası flaş bir hamle geldi. Tecrübeli oyuncu, elenir elenmez ilk iş olarak soluğu Portekiz’de alırken, daha önce formasını giydiği Porto’yu ziyaret etti. Başkan Pinto Da Costa’ya bir de hediye verdi.
O Jogo gazetesi Aboubakar’ın Portekiz ziyaretini Porto’ya dönmek için bir fırsat yakalama adına yaptığını iddia etti.
Başkan. Pinto da Costa, Aboubakar’ın ziyareti ve hediyesi hakkında ise "Bu hediye çok şey ifade ediyor. Aboubakar parladığı bir Dünya Kupası'nda giydiği formalardan birini getirmek için bize zaman ayırdı. Brezilya'yı yenmeyi ve galibiyet golünü atmayı başardı" ifadelerini kullandı.
Başkan ayrıca ”FC Porto'ya kazandırdığı galibiyetlere ek olarak, futbol dışı dostluğumuzu da sürdürdük. Çünkü onun coşkusuna ve futboluna her zaman hayran kaldım. Bana çok değer verdiğini biliyorum” şeklinde konuştu.