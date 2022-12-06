İsmi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu! Dünya Kupası'ndan elenen Aboubakar soluğu başkanın yanında aldı

Başkan. Pinto da Costa, Aboubakar’ın ziyareti ve hediyesi hakkında ise "Bu hediye çok şey ifade ediyor. Aboubakar parladığı bir Dünya Kupası'nda giydiği formalardan birini getirmek için bize zaman ayırdı. Brezilya'yı yenmeyi ve galibiyet golünü atmayı başardı" ifadelerini kullandı.