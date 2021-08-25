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İspanyol Omleti nasıl yapılır? İspanyol Omleti malzemeleri neler?

25.08.2021 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya mutfağının sevilen tatlarından biri olan İspanyol omletini yapmak için gerekli olan malzemelerin bir kısmı soğan, patates, kimyon, zeytinyağı. Kimyon da isteğe bağlı olarak tercih edilebilir. İspanyol omleti, tortilla española ya da tortilla de patatas olarak da biliniyor. İşte İspanyol omleti tarifi...

İspanyol omleti hazırlanırken yumurta, patates, soğan ve sarımsak karıştırılır, yağda kızartılır İspanyol mutfağının sevilen yemeklerinden olan İspanyol omleti için patates, soğan, maydanoz, tuz, karabiber zeytinyağı gerekli olan malzemelerin bir kısmı. İsteğe bağlı olarak kimyon da kullanılabilir. İşte İspanyol omleti tarifi...

İSPANYOL OMLETİ MALZEMELERİ

* 2 çay bardağı zeytinyağı * 6 adet orta boy patates * 5 adet yumurta * 1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı) * 2 adet orta boy soğan * 1 adet kırmızıbiber * Tuz, karabiber * Yarım demet maydanoz

İSPANYOL OMLETİ NASIL YAPILIR?

İSPANYOL OMLETİ NASIL YAPILIR?
Kabuğu soyulan patatesleri ince ince halka şeklinde doğrayın. Patatesleri bol su ile yıkayıp durulamanın ardından bekletin. Kuru soğanı yarım ay şeklinde piyazlık dilimleyin.
Yumurta, tuz ve karabiberi çırpın. Karıştırma kabının derin olması gerekir. Ardından zeytinyağını kenarları sığ olmayan teflon bir tencerede kızdırın.
Piyazlık doğradığınız soğanları ilave edin ve 2-3 dakika kadar kavurun.
İnce ince dilimlenmiş patatesleri ilave edin ve kapağı kapanan tencerede kısık ateşte, yumuşayana dek pişirin. Diriliği giden ve hafif bir renk alan soğanlı patates karışımını, çırpılmış yumurtaların bulunduğu kaba aktarın. Patatesleri incitmeden hafif bir şekilde harmanladığınız karışımı yeniden tencereye alın.
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Anahtar Kelimeler:
İspanya
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