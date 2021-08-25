İspanyol Omleti nasıl yapılır? İspanyol Omleti malzemeleri neler?

İspanyol omleti hazırlanırken yumurta, patates, soğan ve sarımsak karıştırılır, yağda kızartılır İspanyol mutfağının sevilen yemeklerinden olan İspanyol omleti için patates, soğan, maydanoz, tuz, karabiber zeytinyağı gerekli olan malzemelerin bir kısmı. İsteğe bağlı olarak kimyon da kullanılabilir. İşte İspanyol omleti tarifi...

İSPANYOL OMLETİ MALZEMELERİ

* 2 çay bardağı zeytinyağı * 6 adet orta boy patates * 5 adet yumurta * 1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı) * 2 adet orta boy soğan * 1 adet kırmızıbiber * Tuz, karabiber * Yarım demet maydanoz

İSPANYOL OMLETİ NASIL YAPILIR? Kabuğu soyulan patatesleri ince ince halka şeklinde doğrayın. Patatesleri bol su ile yıkayıp durulamanın ardından bekletin. Kuru soğanı yarım ay şeklinde piyazlık dilimleyin.

Yumurta, tuz ve karabiberi çırpın. Karıştırma kabının derin olması gerekir. Ardından zeytinyağını kenarları sığ olmayan teflon bir tencerede kızdırın.

Piyazlık doğradığınız soğanları ilave edin ve 2-3 dakika kadar kavurun.