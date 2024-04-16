İspanyollar anket başlattı, dünyanın en korkutucu stadını seçtiler! İlk sıranın sahibi Süper Lig'den!

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca, dünyanın en sert atmosferine sahip 10 stadyumunu belirleyip, okuyucularına anket olarak sordu.
Stadyumlar arasında Süper Lig devlerinden birinin de stadı yer alırken, birinciliği de bu stadyum almış durumda.
Bu stadyumlar arasında Süper Lig devlerinden birinin stadyumu da yer alıyor ve ankette en yüksek oyu da Türkiye'deki bu stadyum almış durumda...
Bayern Münih'in stadyumu ortalama 5.28 puan alarak 10. sırada yer aldı.
İtalyan devleri Milan ve Inter'in iç saha maçlarını oynadığı stadyum ortalama 5.51 puanla dokuzuncu sırada.
Hollanda ekibi Feyenoord'a ev sahipliği yapan De Kuip'in aldığı ortalama puan ise 5.75.
İngiliz devi Liverpool'un dillere destan stadyumu Anfield Road, ortalama 5.79 puanla yedinci sırada yer aldı.
İspanyol ekibi Atletico Madrid'in Vincete Calderon Stadyumu'ndan sonra geçtiği Metropolitano'nun aldığı ortalama puan ise 5.82.