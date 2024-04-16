İspanyollar anket başlattı, dünyanın en korkutucu stadını seçtiler! İlk sıranın sahibi Süper Lig'den!

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca, dünyanın en sert atmosferine sahip 10 stadyumunu belirleyip, okuyucularına anket olarak sordu.

BİRİNCİ TÜRKİYE'DEN

Stadyumlar arasında Süper Lig devlerinden birinin de stadı yer alırken, birinciliği de bu stadyum almış durumda.

Bu stadyumlar arasında Süper Lig devlerinden birinin stadyumu da yer alıyor ve ankette en yüksek oyu da Türkiye'deki bu stadyum almış durumda...

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