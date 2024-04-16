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İspanyollar anket başlattı, dünyanın en korkutucu stadını seçtiler! İlk sıranın sahibi Süper Lig'den!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.04.2024 18:48
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İspanya'nın önde gelen haber kaynaklarından Marca'nın düzenlediği bir ankette futbolseverler dünyanın en sert ve korkutucu stadyumunu seçtiler. Listenin ilk sırasında ise Türkiye'de bir stadyum yer aldı. İşte detaylar...

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca, dünyanın en sert atmosferine sahip 10 stadyumunu belirleyip, okuyucularına anket olarak sordu.

BİRİNCİ TÜRKİYE'DEN

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Stadyumlar arasında Süper Lig devlerinden birinin de stadı yer alırken, birinciliği de bu stadyum almış durumda.

Bu stadyumlar arasında Süper Lig devlerinden birinin stadyumu da yer alıyor ve ankette en yüksek oyu da Türkiye'deki bu stadyum almış durumda...

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10- ALLIANZ ARENA  

10- ALLIANZ ARENA  

Bayern Münih'in stadyumu ortalama 5.28 puan alarak 10. sırada yer aldı.

9- SAN SIRO | GUISEPPE MEZZA  

9- SAN SIRO | GUISEPPE MEZZA  

İtalyan devleri Milan ve Inter'in iç saha maçlarını oynadığı stadyum ortalama 5.51 puanla dokuzuncu sırada.

8- DE KUIP  

8- DE KUIP  

Hollanda ekibi Feyenoord'a ev sahipliği yapan De Kuip'in aldığı ortalama puan ise 5.75.

7- ANFIELD ROAD  

7- ANFIELD ROAD  

İngiliz devi Liverpool'un dillere destan stadyumu Anfield Road, ortalama 5.79 puanla yedinci sırada yer aldı.

6- METROPOLITANO  

6- METROPOLITANO  

İspanyol ekibi Atletico Madrid'in Vincete Calderon Stadyumu'ndan sonra geçtiği Metropolitano'nun aldığı ortalama puan ise 5.82.

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