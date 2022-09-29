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Isparta'da 830 gram doğan bebeklerini 91 gün sonra kucaklarına aldılar

29.09.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dört kez düşük yaptıktan sonra anne olan Gözde Erman: - "Anne olmak çok güzel bir duygu. Bebeğime kavuşup kucağıma almak tarif edilemez bir his"

Isparta'da 830 gram doğan ve 91 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuşarak 3 kilo 120 grama ulaşan bebek taburcu edildi.

Antalya'da yaşayan ve çocuk hasreti çeken 7 yıllık evli Gözde-İbrahim Erman çifti, akrabalarının tavsiyesiyle Isparta'daki özel bir hastaneye başvurdu.

Daha önce 4 kez düşük yapan Gözde Erman, son hamileliğinin 7. ayında bebeğini dünyaya getirdi. Erman çifti, 830 gram doğan bebeklerine, doktorları Prof. Dr. Hakan Kaya'nın adını verdi.

Gelişimini tamamlayamadığı için hastanede tedaviye alınan "Hakan" bebek, 91 gün sonra sağlığına kavuştu. Erman çifti, 3 kilo 120 grama ulaşan bebeklerini ilk kez kucaklarına almanın heyecanını yaşadı.

- "Çok şükür o kötü günler geride kaldı"

Yaşadığı mutluluğu gazetecilerle paylaşan Gözde Erman, 3 kez düşük yaptıktan sonra tüp bebek yöntemini denediklerini söyledi.

Tüp bebek yöntemiyle hamile kaldıktan 34 gün sonra yeniden düşük yaptığını anlatan Erman, "2 ay sonra doğal yollardan hamile kaldım. Çocuğumuz olacağını öğrendiğimizde çok mutlu olduk. İlerleyen süreçte bebeğimizde gerileme olduğunu öğrendik. Hakan hocamız durumu kontrol altına almaya başladı. Hamileliğin 7. ayında bebeğimle kordon bağında kan sızıntısı olduğu için erken doğuma karar verildi." dedi.

Doğum sonrası bebeğinden 3 ay ayrı kaldığı belirten Erman, eşiyle birbirlerine destek olarak bu zorlu süreci atlattıklarını dile getirdi.

Eşinin "Bebeğimizin sana çok ihtiyacı var." sözünden çok etkilendiğini ifade eden Erman, "Çok şükür o kötü günler geride kaldı. Anne olmak çok güzel bir duygu. Bebeğime kavuşup kucağıma almak tarif edilemez bir his." diye konuştu.

İbrahim Erman da eşinin hamilelik sürecinde büyük sıkıntılar yaşadıklarını ancak hiçbir zaman ümidini kesmediğini kaydetti. Erman, babalığın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

- "Ailelerimiz umutlarını hiçbir zaman kaybetmesin"

Hastanenin başhekimi Dr. Celalettin Özkan ise sağlık durumu iyi olan bebeğin kontrollerinin devam edeceğini belirtti.

Anne baba adaylarına tavsiyelerde bulunan Özkan, "Ailelerimiz umutlarını hiçbir zaman kaybetmesin, önemli olan sağlıklı bir gebelik süreci geçirip sağlıklı bebekler dünyaya getirmek. Anne adayları, gebelik sürecinde muayenelerini asla aksatmamalı." dedi.

Isparta'da 830 gram doğan bebeklerini 91 gün sonra kucaklarına aldılar

- Dört kez düşük yaptıktan sonra anne olan Gözde Erman: - "Anne olmak çok güzel bir duygu. Bebeğime kavuşup kucağıma almak tarif edilemez bir his"

Isparta'da 830 gram doğan bebeklerini 91 gün sonra kucaklarına aldılar

Isparta'da 830 gram doğan bebeklerini 91 gün sonra kucaklarına aldılar

Isparta'da 830 gram doğan bebeklerini 91 gün sonra kucaklarına aldılar

Isparta'da 830 gram doğan bebeklerini 91 gün sonra kucaklarına aldılar

Isparta'da 830 gram doğan bebeklerini 91 gün sonra kucaklarına aldılar

Isparta'da 830 gram doğan bebeklerini 91 gün sonra kucaklarına aldılar

Isparta'da 830 gram doğan bebeklerini 91 gün sonra kucaklarına aldılar

Isparta'da 830 gram doğan bebeklerini 91 gün sonra kucaklarına aldılar

Isparta'da 830 gram doğan bebeklerini 91 gün sonra kucaklarına aldılar

Isparta'da 830 gram doğan bebeklerini 91 gün sonra kucaklarına aldılar

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erken doğum Isparta bebek doğum

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