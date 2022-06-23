Hızırbey Mahallesi'ndeki ailesinin yaşadığı eve bir süre önce yerleşen Rabia Y. ile görüşmek için dün gece adrese gelen Ayhan Y. arasında tartışma çıkmıştı. İddiaya göre, Ayhan Y'nin silahla rastgele ateş etmesi üzerine mermilerin isabet ettiği iki aylık hamile eşi hayatını kaybetmiş, annesi Ayfer Aydınlı hafif yaralanmıştı. Polis ekipleri, kaçan Ayhan Y'yi yakalamıştı.

Isparta'da hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı

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