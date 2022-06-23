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Isparta'da hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı

23.06.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı

Isparta'da ayrı yaşadığı iki aylık hamile eşini öldüren kişi tutuklandı.

Eşi Rabia Y'yi (27) silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ayhan Y. (40), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ayhan Y'nin ifadesinde, eşiyle bir aydır aile içi meseleler nedeniyle sorunlar yaşadıklarını söylediği öğrenildi.

Olay günü eşiyle konuşmaya gittiğini öne süren zanlının, "Bir anlık öfkemle etrafa ateş ettim." dediği belirtildi.

Hızırbey Mahallesi'ndeki ailesinin yaşadığı eve bir süre önce yerleşen Rabia Y. ile görüşmek için dün gece adrese gelen Ayhan Y. arasında tartışma çıkmıştı. İddiaya göre, Ayhan Y'nin silahla rastgele ateş etmesi üzerine mermilerin isabet ettiği iki aylık hamile eşi hayatını kaybetmiş, annesi Ayfer Aydınlı hafif yaralanmıştı. Polis ekipleri, kaçan Ayhan Y'yi yakalamıştı.

Eşiyle bir süredir sorun yaşadığı öne sürülen Rabia Y'nin şikayeti üzerine 16 Haziran'da Ayhan Y. hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenilmişti.

Isparta'da hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı

Isparta'da hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı

Isparta'da hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı

Isparta'da hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı

Isparta'da hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı

Isparta'da hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı

Isparta'da hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı

Isparta'da hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı

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cinayet kadın cinayeti Isparta

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