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  4. Issız bir adada 5 gün boyunca mahsur kaldı! Hayatta kalmak için öyle şeyler yedi ki...

Issız bir adada 5 gün boyunca mahsur kaldı! Hayatta kalmak için öyle şeyler yedi ki...

16.08.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da Robinson Crusoe’nun hikayesini aratmayacak bir olay yaşandı. 51 yaşındaki Nelson Nedy isimli bir adam Rio de Janeiro kentinde bir plajda talihsiz bir kaza sonucunda kayalardan denize düştü. Akıntının etkisiyle Palmas Adası’na sürüklenen Nedy, burada 5 gün boyunca tek başına kaldı ve hayatta kalmak için zorlu bir mücadele verdi.

Brezilya’da filmleri aratmayacak bir hayatta kalma mücadelesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Bahçıvanlık yapan 51 yaşındaki Nelson Nedy isimli bir adam Rio de Janeiro kentinde Grumari sahilinde denize girmek istedi. Kayalara tırmanırken ayağı kayan adam bir anda kendisini denizin içinde buldu. Güçlü nir akıntıya kapılan adam yaklaşık 3.2 kilometre ileride bulunan Palmas Adası’na sürüklendi. The Sun’da yer alan habere göre Nedy, ıssız adada 5 gün boyunca hayatta kalmayı başardı.

ADAYI ARAŞTIRDI

Gözünü ıssız bir adada açtıktan sonra temel ihtiyaçları için adada araştırma yapan adam ilk olarak barınacağı bir yer bulmak istedi. Geceyi bir mağarada geçiren adam ertesi gün ise yiyecek bir şeyler bulmak için adayı turladı.
Yerel balıkçıların adaya geldiğini fark eden Nedy, onlardan kalan bir çadır buldu. Çadırın içinde ise 2 adet limon ve 2 su şişesi vardı. Susuzluğunu gidermek için su şişelerine deniz suyu dolduran Kendy, hayatta kalabilmek için kömür bile yediğini itiraf etti.
Anakarada bulunan insanların dikkatini çekmek için çadırda bırakılan battaniyeyi kullanmaya çalıştığını ifade eden Nedy, “Beni görmelerini bir türlü sağlayamadım. Başka çarem kalmadığını hissederek defalarca kıyıya geri yüzmeye çalıştım. Ancak yolu yarıladığımda şiddetli akıntı beni adaya sürükledi” dedi.
Issız adada geçen 5 günün sonunda jet skiyle adaya yaklaşan bir kişinin kendisini fark etmesi için tişörtünü sallayarak çığlık atan Nedy kurtarılmayı başardı. Kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan adam aynı gün taburcu edildi. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı ifade edilen adama sosyal medyada 'modern Robinson Crusoe' lakabı verildi.
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Anahtar Kelimeler:
Brezilya
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