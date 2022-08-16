Issız bir adada 5 gün boyunca mahsur kaldı! Hayatta kalmak için öyle şeyler yedi ki...

Brezilya’da filmleri aratmayacak bir hayatta kalma mücadelesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Bahçıvanlık yapan 51 yaşındaki Nelson Nedy isimli bir adam Rio de Janeiro kentinde Grumari sahilinde denize girmek istedi. Kayalara tırmanırken ayağı kayan adam bir anda kendisini denizin içinde buldu. Güçlü nir akıntıya kapılan adam yaklaşık 3.2 kilometre ileride bulunan Palmas Adası’na sürüklendi. The Sun’da yer alan habere göre Nedy, ıssız adada 5 gün boyunca hayatta kalmayı başardı.

ADAYI ARAŞTIRDI

Gözünü ıssız bir adada açtıktan sonra temel ihtiyaçları için adada araştırma yapan adam ilk olarak barınacağı bir yer bulmak istedi. Geceyi bir mağarada geçiren adam ertesi gün ise yiyecek bir şeyler bulmak için adayı turladı.

Yerel balıkçıların adaya geldiğini fark eden Nedy, onlardan kalan bir çadır buldu. Çadırın içinde ise 2 adet limon ve 2 su şişesi vardı. Susuzluğunu gidermek için su şişelerine deniz suyu dolduran Kendy, hayatta kalabilmek için kömür bile yediğini itiraf etti.

Anakarada bulunan insanların dikkatini çekmek için çadırda bırakılan battaniyeyi kullanmaya çalıştığını ifade eden Nedy, “Beni görmelerini bir türlü sağlayamadım. Başka çarem kalmadığını hissederek defalarca kıyıya geri yüzmeye çalıştım. Ancak yolu yarıladığımda şiddetli akıntı beni adaya sürükledi” dedi.