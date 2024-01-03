İstanbul'a lapa lapa kar yağacak, kutup soğukları geliyor! 'Yüzde 90' diyerek tarih verdi... 4 gün boyunca etkili olacak (3 Ocak Meteoroloji hava durumu tahminleri)

2024 ile birlikte kar yağışı ve kutup soğukları kapıya dayandı. Ocak ayının ikinci haftası itibariyle hava sıcaklıklarının ciddi şekilde düşmesi bekleniyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi adeta esir alacak. Hava durumuyla ilgili son dakika tahminlerini güncelleyen Meteoroloji, yeni yılla birlikte Ocak ayının ortasına kadar çok sert bir 'kutup soğuğu'yla karşılılabileceğine işaret etti.
Ocak ayının gelmesiyle birlikte yurdun birçok yerinde sağanak yağışlar etkili oldu. Ancak özellikle Marmara Bölgesi'nde yaşayanlar için akıllardaki en büyük soru "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" oldu.
Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, A Haber'e yaptığı açıklamada "Balkanlar üzerinden kutup soğuğu aşağıya doğru çekilecek ve yüzde 90 olasılıkla bir kar yağışı alacağız" dedi.
Meteoroloji Uzmanı Özdemir, "Ocak ayının 10'undan itibaren 14'üne kadar, yani 10-14 Ocak arası İstanbul'a kar yağması ihtimali çok yüksek. Ayın 10'undan itibaren akşam saatlerinde Trakya'dan giriş olacak. Ondan sonra yavaş yavaş Marmara Bölgesi'ne yayılacak." diye konuştu.
Ocak ayının ortasından sonra yoğun kar yağışı beklentilerinin süreceğini belirten Özdemir, "Ocak ayının ikinci yarısından itibaren yeni bir sistem geliyor. Daha güçlü. Güzel bir kar alma ihtimalimiz yüksek." dedi.
Özdemir'e göre Anadolu'da Ocak ayının sonuna kadar karla mücadele sürecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Çanakkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Ardahan çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.