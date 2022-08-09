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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Avcılar BİLSEM'i ziyaret etti

09.08.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Avcılar BİLSEM'i ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Milli Eğitim Bakanlığımızın açtığı Bilim Sanat Merkezinin atölyeleri öğrencilerimiz için çok yönlü gelişme imkanları sunuyor." dedi.

Yazıcı, Avcılar'daki Bilim Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) öğrencilerin uzayla ilgili projeleri ve TÜBİTAK 4004 Projesi'nin tanıtıldığı toplantıya katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının bütün illerdeki BİLSEM'lerde yaz okullarını etkin şekilde devreye soktuğunu kaydeden Yazıcı, İstanbul'da 21 BİLSEM'de 232 atölyenin faaliyet gösterdiğini anlattı.

Milli Eğitim Bakanlığının bu çalışma ile öğrencilerin bilim ve sanatla buluşmalarını temin eden, sanata ilişkin yatkınlıklarını büyüten, bilimle ilgili meraklarını ateşleyen ve düşüncelerini geliştiren çok önemli bir etkinlik gerçekleştirdiğini belirten Yazıcı, "Bir yandan da tabii yaz tatilini çok daha etkili ve verimli geçirmelerini sağlayabilecek bir çalışma oldu. Türkiye'deki bütün illerden öğrencilerimiz yaz tatillerini geçirdikleri noktalarda, yerleşim yerlerinde de Bilim Sanat Merkezlerinden yararlanma imkanları buldular." diye konuştu.

Sadece öğrencilerin değil, öğretmenlerin de BİLSEM'lerde görev alma imkanı bulduklarını aktaran Yazıcı, şöyle devam etti:

"Bu hareketliliği Türkiye genelinde çok iyi bir şekilde oluşturmaya gayret ettik. Milli Eğitim Bakanlığımızın açtığı Bilim Sanat Merkezinin atölyeleri öğrencilerimiz için çok yönlü gelişme imkanları sunuyor. Buradan sadece Bilim Sanat Merkezi öğrencileri yararlanmıyor aslında, var olan bütün öğrencilerimiz, ilkokuldan, ortaokuldan farklı düzeylerde öğrencilerimiz Bilim Sanat Merkezine devam edebilecekleri atölyelerden yararlanma imkanı buldular. Buradan yaklaşık 120 öğrencimiz yararlanıyor."

Görüştüğü velilerin, bu merkezlerin çocuklarının yaz tatilini verimli geçirmelerini sağladığı kanaatinde olduğunu aktaran Yazıcı, BİLSEM'de çalışanları tebrik ederek teşekkürlerini sundu.

Yazıcı daha sonra merkezi gezdi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Avcılar BİLSEM'i ziyaret etti

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Avcılar BİLSEM'i ziyaret etti

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Avcılar BİLSEM'i ziyaret etti

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Avcılar BİLSEM'i ziyaret etti

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Avcılar BİLSEM'i ziyaret etti

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Avcılar BİLSEM'i ziyaret etti

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Avcılar BİLSEM'i ziyaret etti

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Avcılar BİLSEM'i ziyaret etti

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Avcılar BİLSEM'i ziyaret etti

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Avcılar BİLSEM'i ziyaret etti

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Avcılar BİLSEM'i ziyaret etti

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Avcılar BİLSEM'i ziyaret etti

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