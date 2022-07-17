Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek kent dışına çıkan İstanbulluların, tatilin son günündeki dönüş yolculuğu nedeniyle, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde, TEM otoyolunda Sultanbeyli'de başlayan yoğunluk, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ne kadar etkili oldu.

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayram ı tatilini şehir dışında geçiren ve tatilin son gününde dönüş e geçen İstanbulluların, yollarda neden olduğu yoğunluk devam ediyor.

İstanbul'da bayram tatilinden dönüş yoğunluğu yaşanıyor

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