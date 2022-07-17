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İstanbul'da bayram tatilinden dönüş yoğunluğu yaşanıyor

17.07.2022 02:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bayram tatilinden dönüş yoğunluğu yaşanıyor

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren ve tatilin son gününde dönüşe geçen İstanbulluların, yollarda neden olduğu yoğunluk devam ediyor.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek kent dışına çıkan İstanbulluların, tatilin son günündeki dönüş yolculuğu nedeniyle, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde, TEM otoyolunda Sultanbeyli'de başlayan yoğunluk, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ne kadar etkili oldu.

Anadolu yakasında, Sancaktepe ve Ümraniye'de bulunan şehirler arası otobüs terminallerinde de dönüş yapan vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Yoğunluğun gündüz saatlerinde artarak devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da bayram tatilinden dönüş yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da bayram tatilinden dönüş yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da bayram tatilinden dönüş yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da bayram tatilinden dönüş yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da bayram tatilinden dönüş yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da bayram tatilinden dönüş yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da bayram tatilinden dönüş yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da bayram tatilinden dönüş yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da bayram tatilinden dönüş yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da bayram tatilinden dönüş yoğunluğu yaşanıyor

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul bayram dönüş

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Temmuz Pazar

İmsak
03:46
Sabah
05:39
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:41
Yatsı
22:26
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

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