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İstanbul'da bir avukat ve kadını öldüren şüpheli yakalandı

06.07.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir avukat ve kadını öldüren şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de bir avukatı çalıştığı büroda öldürdükten sonra Büyükçekmece'de de bir kadını öldürdüğü iddia edilen zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Karlıktepe Mahallesi'ndeki hukuk bürosunda çalışan bir avukat, öğle yemeğinden döndüğü sırada bürodaki meslektaşı Servet Bakırtaş'ı yerde kanlar içinde gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Bakırtaş'ın silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, olaydan kısa süre sonra Büyükçekmece'de Spotçular Çarşısı'nda Ö.T. isimli kadının öldürüldüğü ihbarını aldı.

İki olayın failinin de Abdullah T. olduğunu tespit eden polis ekiplerince yapılan araştırmada şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.

Öte yandan, Bakırköy'deki olay yerine gelen ve gözyaşlarına hakim olamayan Servet Bakırtaş'ın kızı, babasının 2 gün önce kavga ettiği bir müvekkili tarafından öldürülmüş olabileceğini iddia etti.

İstanbul'da bir avukat ve kadını öldüren şüpheli yakalandı

İstanbul'da bir avukat ve kadını öldüren şüpheli yakalandı

İstanbul'da bir avukat ve kadını öldüren şüpheli yakalandı

İstanbul'da bir avukat ve kadını öldüren şüpheli yakalandı

İstanbul'da bir avukat ve kadını öldüren şüpheli yakalandı

İstanbul'da bir avukat ve kadını öldüren şüpheli yakalandı

İstanbul'da bir avukat ve kadını öldüren şüpheli yakalandı

İstanbul'da bir avukat ve kadını öldüren şüpheli yakalandı

İstanbul'da bir avukat ve kadını öldüren şüpheli yakalandı

İstanbul'da bir avukat ve kadını öldüren şüpheli yakalandı

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Bakırköy silahlı saldırı

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