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İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor

10.07.2022 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak etkili olmaya başladı.

Akşam aralıklı olarak başlayan sağanak, gece saatlerinde şiddetini artırarak Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Sarıyer, Şile, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli, Zeytinburnu, Bağcılar ve Fatih ilçesinde etkisini gösterdi.

Yağışa yakalananlar, yağmurdan korunmak için otobüs duraklarına ve iş yerlerine sığındı.

Sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu çıkışı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile bazı ara yollarda yer yer trafik yoğunluğu oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara bölgesi için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunmuştu.

İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor

İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor

İstanbul’da gök gürültülü sağanak etkili oluyor

İstanbul’da gök gürültülü sağanak etkili oluyor

İstanbul’da gök gürültülü sağanak etkili oluyor

İstanbul’da gök gürültülü sağanak etkili oluyor

İstanbul’da gök gürültülü sağanak etkili oluyor

İstanbul’da gök gürültülü sağanak etkili oluyor

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Anahtar Kelimeler:
sağanak

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Öğle
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