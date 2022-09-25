Sınav için yanında telefon ve farklı cihazlar getirenler, sınav merkezi dışındaki emanetlere eşyalarını teslim etti.

İstanbul'daki sınav merkezlerinden İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi önüne sabahın ilk saatlerinden itibaren gelen adaylar, kimlik, sınav giriş belgesi, sınava yasaklı her türlü cihaz ve eşya kontrolünün ardından içeri alındı.

İstanbul'da KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı

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