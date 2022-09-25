İSTANBUL (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı.
İstanbul'daki sınav merkezlerinden İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi önüne sabahın ilk saatlerinden itibaren gelen adaylar, kimlik, sınav giriş belgesi, sınava yasaklı her türlü cihaz ve eşya kontrolünün ardından içeri alındı.
Sınav için yanında telefon ve farklı cihazlar getirenler, sınav merkezi dışındaki emanetlere eşyalarını teslim etti.
ÖSYM tarafından 31 Temmuz'da düzenlenen oturumların iptal edilmesinin ardından ertelenen sınavlar arasındaki KPSS Alan Bilgisinin üçüncü oturumu saat 10.15'te başladı.
Adaylara, işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanınacak.
Çocuklarıyla sınava gelen bazı adayların aileleri de dışarıda bekliyor.
İstanbul'da KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
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