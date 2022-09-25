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İstanbul'da KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı

25.09.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı

İSTANBUL (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı.

İstanbul'daki sınav merkezlerinden İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi önüne sabahın ilk saatlerinden itibaren gelen adaylar, kimlik, sınav giriş belgesi, sınava yasaklı her türlü cihaz ve eşya kontrolünün ardından içeri alındı.

Sınav için yanında telefon ve farklı cihazlar getirenler, sınav merkezi dışındaki emanetlere eşyalarını teslim etti.

ÖSYM tarafından 31 Temmuz'da düzenlenen oturumların iptal edilmesinin ardından ertelenen sınavlar arasındaki KPSS Alan Bilgisinin üçüncü oturumu saat 10.15'te başladı.

Adaylara, işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanınacak.

Çocuklarıyla sınava gelen bazı adayların aileleri de dışarıda bekliyor.

İstanbul'da KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı

İstanbul'da KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı

İstanbul'da KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu yapıldı

İstanbul'da KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu yapıldı

İstanbul'da KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu yapıldı

İstanbul'da KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu yapıldı

İstanbul'da KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu yapıldı

İstanbul'da KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu yapıldı

İstanbul'da KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu yapıldı

İstanbul'da KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu yapıldı

İstanbul'da KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu yapıldı

İstanbul'da KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu yapıldı

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