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İstanbul'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

23.07.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Zeytinburnu’nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkisinde Ankara istikametine giden 4 otomobil ile 1 motosikletin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu ile bir otomobilin şoförü hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğunluk oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

İstanbul'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İstanbul'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İstanbul'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İstanbul'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İstanbul'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İstanbul'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İstanbul'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İstanbul'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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