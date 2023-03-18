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İstanbulspor galibiyeti sonrası Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Şenol Güneş'ten, Jorge Jesus'a yanıt!

18.03.2023 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor'u 3-1 ile geçen Beşiktaş'ta tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Güneş karşılaşmaya dair konuşurken, Fenerbahçe teknik patronu Jorge Jesus'un geçtiğimiz günlerde yaptığı 'Türkiye'de maçlar sahada değil, masada kazanılıyor' sözlerine de yanıt verdi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Beşiktaş sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Mücadele Siyah-Beyazlılar'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona ererken, Şenol Güneş'in öğrencilerini çıkışını sürdürdü.

Karşılaşmanın ardından konuşan Güneş mücadeleyi değerlendirirken, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un yaptığı "Türkiye'de maçlar sahada değil masada kazanılıyor" sözlerine de yanıt verdi.

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İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI

JORGE JESUS'A CEVAP

JORGE JESUS'A CEVAP

Güneş, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un "Maçlar sahada değil masada kazanılıyor." şeklindeki ifadesi ile ilgili, "Bu tip yorumları doğru bulmuyorum. Beşiktaş'ın haksızlığı uğramasını doğru bulmuyorum. Saygısızlık yapılmasını doğru bulmuyorum. Beklentimiz yok. İşimize odaklanacağız. Bize de sormasınlar. Önceden sorsunlar diyordum, artık sormasınlar." diyerek sözlerini tamamladı.

"F.BAHÇE MAÇINI İYİ GEÇERSEK..."

"F.BAHÇE MAÇINI İYİ GEÇERSEK..."

Milli takım arası sonrası Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçla ilgili değerlendirmede bulunan Güneş, "Derbiye daha çok var. 14 oyuncu milli takımlara gidecek. Çarşamba günü idmanlara başlayacağız. Giden oyuncuların ne durumda geleceğini bilmiyoruz. Ligin ertelenmesi, bazı maçların ertelenmesi dengeleri bozdu. Bazı değişiklikler yapmamız gerekebilir. Onları yapamayacağız gibi gözüküyor. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. O maçı iyi geçersek çok daha başka şeyler konuşuruz." ifadelerini kullandı.

"ÇOK TOP KAYBIMIZ VAR"

"ÇOK TOP KAYBIMIZ VAR"

Pas yüzdemiz, orta yüzdemiz düşündüğümüzün altında. Çok top kaybımız var. Kırk taneye yakın orta açtık ama isabetsiz olanlar vardı. Daha etkili olabilirdi.

"BECERİLİ OYUNCULARI KULLANAMADIK"

"BECERİLİ OYUNCULARI KULLANAMADIK"

Oyun beklenen şekilde başladı. İstanbulspor alanında kalıp kontraya çıkmayı düşünüyordu. İlk yarıda buna izin vermedik. Rakip sahaya çok yavaş gittik. Ortaları ve oyun hızını daha iyi yapmamız lazımdı. Dikine paslar, derine paslar, kenara atılan paslar daha etkili olabilirdi. Şut atamadık, ikiye bir yapamadık, becerili oyuncuları kullanamadık. Ancak, kontrol bizdeydi. Her an gol gelebileceğini hissediyorduk. Duran toptan geldi gol. İkinci yarıda ikinci gol, atılan şutla geldi.

"RAKİBE FIRSATLAR VERDİK"

"RAKİBE FIRSATLAR VERDİK"

Oyun daha rahat olmalıydı ama rakibe kontra fırsatları verdik. Bu bana biraz tuhaf geldi. Rakip sahada oynuyoruz. 0-0'ken vermediklerimizi 2-0'dan sonra verdik. 2-1'den sonra koptuk. 80'den sonra toparladık. 2-1'den sonra oyun disiplini, pozisyonlar, konsantrasyonlar kayboldu. Oyun kontrolsüzdü ama Redmond ile kazandık.

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Şenol Güneş son dakika Jorge Jesus beşiktaş fenerbahçe Süper Lig 10 süper li

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