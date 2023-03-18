İstanbulspor galibiyeti sonrası Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Şenol Güneş'ten, Jorge Jesus'a yanıt!

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Beşiktaş sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Mücadele Siyah-Beyazlılar'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona ererken, Şenol Güneş'in öğrencilerini çıkışını sürdürdü.
Karşılaşmanın ardından konuşan Güneş mücadeleyi değerlendirirken, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un yaptığı "Türkiye'de maçlar sahada değil masada kazanılıyor" sözlerine de yanıt verdi.
Güneş, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un "Maçlar sahada değil masada kazanılıyor." şeklindeki ifadesi ile ilgili, "Bu tip yorumları doğru bulmuyorum. Beşiktaş'ın haksızlığı uğramasını doğru bulmuyorum. Saygısızlık yapılmasını doğru bulmuyorum. Beklentimiz yok. İşimize odaklanacağız. Bize de sormasınlar. Önceden sorsunlar diyordum, artık sormasınlar." diyerek sözlerini tamamladı.
Milli takım arası sonrası Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçla ilgili değerlendirmede bulunan Güneş, "Derbiye daha çok var. 14 oyuncu milli takımlara gidecek. Çarşamba günü idmanlara başlayacağız. Giden oyuncuların ne durumda geleceğini bilmiyoruz. Ligin ertelenmesi, bazı maçların ertelenmesi dengeleri bozdu. Bazı değişiklikler yapmamız gerekebilir. Onları yapamayacağız gibi gözüküyor. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. O maçı iyi geçersek çok daha başka şeyler konuşuruz." ifadelerini kullandı.
Pas yüzdemiz, orta yüzdemiz düşündüğümüzün altında. Çok top kaybımız var. Kırk taneye yakın orta açtık ama isabetsiz olanlar vardı. Daha etkili olabilirdi.
Oyun beklenen şekilde başladı. İstanbulspor alanında kalıp kontraya çıkmayı düşünüyordu. İlk yarıda buna izin vermedik. Rakip sahaya çok yavaş gittik. Ortaları ve oyun hızını daha iyi yapmamız lazımdı. Dikine paslar, derine paslar, kenara atılan paslar daha etkili olabilirdi. Şut atamadık, ikiye bir yapamadık, becerili oyuncuları kullanamadık. Ancak, kontrol bizdeydi. Her an gol gelebileceğini hissediyorduk. Duran toptan geldi gol. İkinci yarıda ikinci gol, atılan şutla geldi.
Oyun daha rahat olmalıydı ama rakibe kontra fırsatları verdik. Bu bana biraz tuhaf geldi. Rakip sahada oynuyoruz. 0-0'ken vermediklerimizi 2-0'dan sonra verdik. 2-1'den sonra koptuk. 80'den sonra toparladık. 2-1'den sonra oyun disiplini, pozisyonlar, konsantrasyonlar kayboldu. Oyun kontrolsüzdü ama Redmond ile kazandık.