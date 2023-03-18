İstanbulspor galibiyeti sonrası Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Şenol Güneş'ten, Jorge Jesus'a yanıt!

"F.BAHÇE MAÇINI İYİ GEÇERSEK..."

Milli takım arası sonrası Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçla ilgili değerlendirmede bulunan Güneş, "Derbiye daha çok var. 14 oyuncu milli takımlara gidecek. Çarşamba günü idmanlara başlayacağız. Giden oyuncuların ne durumda geleceğini bilmiyoruz. Ligin ertelenmesi, bazı maçların ertelenmesi dengeleri bozdu. Bazı değişiklikler yapmamız gerekebilir. Onları yapamayacağız gibi gözüküyor. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. O maçı iyi geçersek çok daha başka şeyler konuşuruz." ifadelerini kullandı.