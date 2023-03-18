SON DAKİKA: Kartal seriye bağladı! Beşiktaş, İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti, seriye dur dedi

Süper Lig'de heyecan 26'ncı hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Beşiktaş sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşmada gülen taraf 3-1'lik skorla Beşiktaş oldu. Siyah-Beyazlılar'ın golleri Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Redmond'dan geldi. Konuk ekibin tek golünü ise Lokilo kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 49'a yükseltti ve son haftalardaki çıkışını sürdürdü. Fatih Tekkeli İstanbulspor'un ise 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

KAPTAN PERDEYİ AÇTI!

Mücadelede gol perdesini açan isim kaptan Cenk Tosun oldu. Tecrübeli oyuncu mücadelenin 42'nci dakikasında yaptığı şık kafa vuruşla skoru 1-0'a getirirken, golün ardından asker selamı verdi.

11'E DÖNDÜ, ASİSTİNİ YAPTI!

Siyah-Beyazlılar'da yaşadığı üst üste sakatlıklarla formadan uzak kalan ve bu sezon yalnızca 6 maçta forma giyen yıldız oyuncu Rachid Ghezzal tam 153 gün sonra bir mücadeleye ilk 11'de başlarken, Cenk Tosun'un golünde asistini yaptı.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ!

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan konuk ekip İstanbulspor olurken, dakikalar 50'yi gösterdiği sırada Loshaj'ın şutu direkten geri döndü.

ABOUBAKAR'DAN ENFES GOL!

Karşılaşmanın 56'ncı dakikasında Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü Vincent Aboubakar sahneye çıktı. Ceza sahası dışında topla buluşan golcü oyuncu müthiş bir ayak içi vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi. Aboubakar bu golüyle son 3 lig maçında 3 gol 1 asist yapmayı başardı.

LOKILO FARKI 1'E İNDİRDİ!

Konuk ekip İstanbulspor karşılaşmanın 70'nci dakikasında Lokilo ile farkı 1'e indirdi.

İKİNCİ KEZ DİREK!

Karşılaşmanın son dakikalarında bu kez Beşiktaş direğe takıldı. Siyah-Beyazlılar'da Maxim'in 89'ncu dakikadaki şutunda direk gole izin vermedi.

REDMOND NOKTAYI KOYDU!

Karşılaşmanın skorunu belirleyen isim ise Redmond oldu. Tecrübeli oyuncu uzatma dakikalarında attığı golle skoru 3-1'e getirdi ve mücadelenin sonucunu belirledi.

