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SON DAKİKA: Kartal seriye bağladı! Beşiktaş, İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti, seriye dur dedi

18.03.2023 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de heyecan sürüyor. 26'ncı hafta karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla ev sahibi ekip Beşiktaş olurken, Siyah-Beyazlılar bu sonuçla puanını 49'a yükseltti ve İstanbulspor'un 3 maçlık galibiyet serisine son verdi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Kartal seriye bağladı! Beşiktaş, İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti, seriye dur dedi

Süper Lig'de heyecan 26'ncı hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Beşiktaş sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşmada gülen taraf 3-1'lik skorla Beşiktaş oldu. Siyah-Beyazlılar'ın golleri Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Redmond'dan geldi. Konuk ekibin tek golünü ise Lokilo kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 49'a yükseltti ve son haftalardaki çıkışını sürdürdü. Fatih Tekkeli İstanbulspor'un ise 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

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KAPTAN PERDEYİ AÇTI!

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Mücadelede gol perdesini açan isim kaptan Cenk Tosun oldu. Tecrübeli oyuncu mücadelenin 42'nci dakikasında yaptığı şık kafa vuruşla skoru 1-0'a getirirken, golün ardından asker selamı verdi.

11'E DÖNDÜ, ASİSTİNİ YAPTI!

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Siyah-Beyazlılar'da yaşadığı üst üste sakatlıklarla formadan uzak kalan ve bu sezon yalnızca 6 maçta forma giyen yıldız oyuncu Rachid Ghezzal tam 153 gün sonra bir mücadeleye ilk 11'de başlarken, Cenk Tosun'un golünde asistini yaptı.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ!

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Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan konuk ekip İstanbulspor olurken, dakikalar 50'yi gösterdiği sırada Loshaj'ın şutu direkten geri döndü.

ABOUBAKAR'DAN ENFES GOL!

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Karşılaşmanın 56'ncı dakikasında Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü Vincent Aboubakar sahneye çıktı. Ceza sahası dışında topla buluşan golcü oyuncu müthiş bir ayak içi vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi. Aboubakar bu golüyle son 3 lig maçında 3 gol 1 asist yapmayı başardı.

LOKILO FARKI 1'E İNDİRDİ!

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Konuk ekip İstanbulspor karşılaşmanın 70'nci dakikasında Lokilo ile farkı 1'e indirdi.

İKİNCİ KEZ DİREK!

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Karşılaşmanın son dakikalarında bu kez Beşiktaş direğe takıldı. Siyah-Beyazlılar'da Maxim'in 89'ncu dakikadaki şutunda direk gole izin vermedi.

REDMOND NOKTAYI KOYDU!

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Karşılaşmanın skorunu belirleyen isim ise Redmond oldu. Tecrübeli oyuncu uzatma dakikalarında attığı golle skoru 3-1'e getirdi ve mücadelenin sonucunu belirledi.

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