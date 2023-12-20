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İstanbulspor'un Trabzonspor maçında sahadan çekilmesinin ardından çok sert yorum! "Bu oyunun katilisiniz... Bu lig nasıl bitecek?"

20.12.2023 10:47 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor mücadelesinde ev sahibi ekibin başkanı hakem kararları nedeniyle takımını sahadan çekerken yaşanan bu durum gündeme bomba gibi düştü. İstanbul ekibinin bu hamlesi büyük ses getirirken spor yazarları da yaşanan bu olaya dair değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşmasında Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğünün bulunduğu dakikalarda Bordo-mavililerin attığı 2. gol öncesi İstanbulspor faul bekledi. Yapılan VAR incelemesinin ardından Trabzonspor'un golü verilmesinin ardından İstanbulspor başkanı sahaya indi ve takımı maçtan çekti.

Yaşanan bu olay gündeme bomba gibi düşerken ünlü spor yazarları yaşananlara dair dikkat çeken yazılar kaleme aldı.

İŞTE O YORUMLAR...
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"FUTBOL, FUTBOLCULARINDIR!" (Uğur Meleke / Hürriyet)

"FUTBOL, FUTBOLCULARINDIR!" (Uğur Meleke / Hürriyet)

"Dün yaşananları bir sporsever olarak kabul etmem mümkün değil. Saha içinde bir sivil kıyafetlinin hakeme yaptığı canına kast eden saldırının üzerinden sadece 8 gün geçti. Şimdi de bir başka takım elbiseli, sporcuları devam etmek istiyor olmasına rağmen sahaya girip zorla maçı durduruyor. Türk spor kamuoyunun artık şunu anlaması lazım: Futbol futbolcularındır, teknik direktörlerindir, hakemlerindir. Federasyon yönetimine atamayla gelmiş ya da kulüp yönetimlerine sırf zengin oldukları için girmiş iş adamlarının değil. Acilen bu sporsevmezlerin ayrışması gerekiyor spordan." 

"BU OYUNUN KATİLİSİNİZ!" (Bülent Timurlenk / Sabah)

"BU OYUNUN KATİLİSİNİZ!" (Bülent Timurlenk / Sabah)

"Bu memlekette bilmediğimiz, görmediğimiz ve hatta hiç öğrenemediğimiz hakem hatalarıyla biz bu oyunu çok sevdik. Hakeme yumruk atan, takımını sahadan çeken bu başkanlar, biz çocukken radyodan maç dinlediler mi? Dinleseler böyle olur mu? Kim bu adamlar? Siz kimsiniz bilmiyorum ama bu güzel oyunun katilisiniz... VAR'lığınız batsın..." 

"BÜYÜKEKŞİ'Yİ İNDİRME OPERASYONU" (Zeki Uzundurukan / Fotomaç)

"BÜYÜKEKŞİ'Yİ İNDİRME OPERASYONU" (Zeki Uzundurukan / Fotomaç)

"Sayın Başkan, VAR inceledi, 'gol' dedi. Hakem de bu karara uydu. İlk kez mi hakem kurbanı oluyorsunuz! Tamam hakem kararları ile canınız çok yanmış olabilir. Bu olayı sadece bu karşılaşmaya bağlamak doğru olmayabilir. Mutlaka biriken olaylar sonucunda bu duruma gelinmiştir. Tamam doğru, hakemlerimiz can yakıyor, çok hata yapıyor! Ama takımı sahadan çekmek, kendi takımına zarar verir. Belki maça devam etseniz oyunu çevirebilecektiniz. Şimdi hükmen yenilgi ve 3 puan silme cezası alacaksınız! Bu işin altında hakem kararına tepki ve ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi koltuğundan indirme operasyonu var diye düşünüyorum." 

"FUTBOLUN ALTINA DİNAMİT KOYDU" (Cemal Ersen / Milliyet)

"FUTBOLUN ALTINA DİNAMİT KOYDU" (Cemal Ersen / Milliyet)

"İstanbulspor başkanı Ecmel Sarıalioğlu Türk futbol tarihine geçecek bir kararla inisiyatif kullanarak maçı terk etti. Üstelik takımın alacağı ağır cezaları göze alarak. Belki de küme düşmesine kadar uzayacak yaptırımları kabul ederek. Nasıl bir ruh halidir anlamak mümkün değil. Sözün bittiği yere nasıl geldiğimiz ortada. Geçen hafta bir hakemin linç edilmesine kadar giden olaylar herkese ders olsun derken, bu kez şiddet içermeyen ancak futbolun dibine dinamit koymak anlamına gelen bir provokasyon yaşadık." 

"BU LİG NASIL BİTECEK?" (İskender Günen / Sabah)

"BU LİG NASIL BİTECEK?" (İskender Günen / Sabah)

"Görünen o ki sorunlarımız çok büyük. Böylesi güvensiz bir ortamın olduğu bir lig nasıl biter, nasıl sonuçlanır bunu bilebilmek ne yazık ki olanaklı değil. Eğer bugünkü gibi bir güven ortamı gerçekleştirilmezse bundan sonraki her maçta aynı sorunlar devam eder ve bu da Türk futbolu için bir kaosu ortaya çıkarttıktan sonra bugünleri mumla ararız." 

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