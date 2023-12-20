İstanbulspor'un Trabzonspor maçında sahadan çekilmesinin ardından çok sert yorum! "Bu oyunun katilisiniz... Bu lig nasıl bitecek?"

"BU LİG NASIL BİTECEK?" (İskender Günen / Sabah)

"Görünen o ki sorunlarımız çok büyük. Böylesi güvensiz bir ortamın olduğu bir lig nasıl biter, nasıl sonuçlanır bunu bilebilmek ne yazık ki olanaklı değil. Eğer bugünkü gibi bir güven ortamı gerçekleştirilmezse bundan sonraki her maçta aynı sorunlar devam eder ve bu da Türk futbolu için bir kaosu ortaya çıkarttıktan sonra bugünleri mumla ararız."