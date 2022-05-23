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İşte Benim Stilim Özden, Hazal Kaya'yı paylaşıp kendiyle dalga geçti! İşte Özden Cerrahoğlu'nun son hali

23.05.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Özden Cerrahoğlu son haliyle zaman zaman gündeme geliyor. İşte Benim Stilim Özden son olarak Hazal Kaya'nın oynadığı Adını Feriha Koydum dizisinden paylaşım yaparak kendiyle dalga geçti.

Bir döneme damga vuran İşte Benim Stilim yarışmasından tanınan yarışmacılar son halleriyle ve paylaşımlarıyla hâlâ günlem oluyor. Bu isimlerden biri de yarışmada sergilediği tavırlarla dikkatleri üzerine çeken Özden Cerrahoğlu oldu.

İşte Benim Stilim sunucularından Kemal Doğulu ile bir dönem anılan Özden Cerrahoğlu son paylaşımıyla dikkat çekti. İşte Benim Stilim Özden, Hazal Kaya'nın rol aldığı Adını Feriha Koydum dizinden bir kareyi paylaşarak kendiyle dalga geçti.

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Özden Cerrahoğlu kafasına döktüğü simleri paylaşarak "Feriha'nın nişanına gidiyorum. Kafaya sim modasını geri getirdim" dedi.

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İşte Benim Stilim Özden'in değişimi de gündeme geldi. Özden Cerrahoğlu'nun estetikli halini görenler "Estetikler yakışmış" yorumlarında bulundu.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
İşte Benim Stilim Özden Cerrahoğlu
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