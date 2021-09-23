İşte futbolda en çok kazanan isim

Bu yıl en çok kimin kazanacağı belli oldu
Forbes'a göre Cristiano Ronaldo, 2021-22 sezonundaki tüm gelirleri baz alındığında en fazla kazanacak futbolcu konumunda bulunuyor. Ronaldo'yu takip eden isim ise PSG'ye transfer olan Lionel Messi. İşte Forbes'a göre bu yıl futboldan ve diğer anlaşmalardan en fazla kazanacak futbolcular...
İŞTE SEZONUN EN ÇOK KAZANAN İSMİ
EDEN HAZARD
Real Madrid | Toplam kazancı: 29 milyon dolar
GARETH BALE
Real Madrid | Toplam kazancı: 32 milyon dolar
PAUL POGBA
Manchester United | Toplam kazancı: 34 milyon dolar
ANDRES INIESTA
Vissel Kobe | Toplam kazancı: 35 milyon dolar
ROBERT LEWANDOWSKI
Bayern Münih | Toplam kazancı: 35 milyon dolar
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