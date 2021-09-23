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İşte futbolda en çok kazanan isim

23.09.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz transfer döneminde birbirinden flaş transferler yapıldı. Messi'nin PSG'ye ve Ronaldo'nun Manchester United'a transfer olması sezonun bombaları oldu. Bu transferler sonrası hangi futbolcunun ne kadar kazandığı merak konusu oldu. Bu yıl en çok kazanan isim belli oldu. İşte detaylar...

Bu yıl en çok kimin kazanacağı belli oldu
Forbes'a göre Cristiano Ronaldo, 2021-22 sezonundaki tüm gelirleri baz alındığında en fazla kazanacak futbolcu konumunda bulunuyor. Ronaldo'yu takip eden isim ise PSG'ye transfer olan Lionel Messi. İşte Forbes'a göre bu yıl futboldan ve diğer anlaşmalardan en fazla kazanacak futbolcular...

İŞTE SEZONUN EN ÇOK KAZANAN İSMİ

EDEN HAZARD

EDEN HAZARD
Real Madrid | Toplam kazancı: 29 milyon dolar

GARETH BALE

GARETH BALE
Real Madrid | Toplam kazancı: 32 milyon dolar

PAUL POGBA

PAUL POGBA
Manchester United | Toplam kazancı: 34 milyon dolar

ANDRES INIESTA

ANDRES INIESTA
Vissel Kobe | Toplam kazancı: 35 milyon dolar

ROBERT LEWANDOWSKI

ROBERT LEWANDOWSKI
Bayern Münih | Toplam kazancı: 35 milyon dolar
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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Neymar Lionel Messi
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