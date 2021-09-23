İşte futbolda en çok kazanan isim

Bu yıl en çok kimin kazanacağı belli oldu

Forbes'a göre Cristiano Ronaldo, 2021-22 sezonundaki tüm gelirleri baz alındığında en fazla kazanacak futbolcu konumunda bulunuyor. Ronaldo'yu takip eden isim ise PSG'ye transfer olan Lionel Messi. İşte Forbes'a göre bu yıl futboldan ve diğer anlaşmalardan en fazla kazanacak futbolcular...