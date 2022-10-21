İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı! İtalyan basını resmen duyurdu

Uzun yıllardır Galatasaray forması giyen Uruguaylı file bekçisi geçtiğimiz günlerde emekliliğine dair yaptığı konuşmada "Bunu değerlendiriyorsunuz. Bunu düşünmeye başlıyorsunuz, özellikle çocuklarının olduktan sonra. Ne zaman ve nasıl olacak? Fiziksel olarak şu anda çok iyi hissediyorum, üst düzey mücadele etmek istiyorum. Muslera olduğum için gelmek istemiyorum ancak futbol kariyerime başladığım yerde, Wanderers'ta son vermek istiyorum." ifadeleri Sarı-Kırmızılı camiada şaşkınlıkla karşılanırken, yönetim 36 yaşındaki eldiveni yedekleyebilecek bir isim için arayışlarını hızlandırmıştı.

İTALYA'DAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray için birçok isim gündeme gelirken, İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan haber kaynağı Football Italia'ya göre Galatasaray, Muslera'nın yerine Empoli forması giyen Guglielmo Vicario’yu transfer listesine aldığını yazdı.

DEVLER PEŞİNDE!

Haberde "Guglielmo Vicario, Empoli'de herkesi etkilemeye devam ediyor ve Türk devi Galatasaray'ın dikkatini çekiyor. 26 yaşındaki İtalyan kaleciye yaz transfer döneminde Napoli, Lazio ve Fiorentina da dahil olmak üzere birçok Serie A kulübü teklif yaptı. Ancak Empoli'nin teklifini kabul etti. Vicario etkileyici formunu bu sezon da sürdürdü ve Toskana ekibinin parlak isimlerinden biri oldu. Galatasaray, yaşlanan Fernando Muslera'nın yerine uzun vadeli bir keleci arıyor ve gözünü yetenekli İtalyan Vicario'ya dikti. 26 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye gitmeyi kabul edip etmeyeceği veya en iyi İtalyan kulüplerinden birisinin onu almasını beklemeye devam edip etmeyeceği hala belli değil" ifadesi kullanıldı.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Sezon başında 8.5 milyon Euro karşılığında Cagliari'den Empoli'ye transfer olan 26 yaşındaki eldiven 10 maçta 11 gol yedi ve 3 maçta da kalesini gole kapattı. 1.94 boyundaki Vicario'nun piyasa değeri 10 milyon Euro.