İşte 'kara gecenin' faturası! Haftayı 2 yenilgi 1 beraberlikle kapattık... UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!

Avrupa'da boy gösteren 3 temsilcimizde bu hafta galibiyet alamazken, UEFA ŞAmpiyonlar Ligi'nde boy gösteren Galatasaray Manchester United ile 3-3 berabere kalırken, UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe rakipleri karşısında tarihi bir mağlubiyet aldılar.
Beşiktaş Club Brugge'a 5-0, Fenerbahçe ise Nordsjaelland'a 6-1 mağlup oldu. Temsilcilerimizin Avrupa'da oynadığı son 9 maçta Fenerbahçe 1 galibiyet, Galatasaray ise 1 beraberlik aldı. Beşiktaş ise 3 maçı da kaybetti. Son 9 maçtaki 1 galibiyet 1 beraberlik performansımız, 9. sıradaki rahat konumumuzu bozsa da ülke puanı sıralamasında rakibimiz olan İskoçya ve Belçika'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcileri Celtic ve Royal Antwerp'in rakiplerine mağlup olması bir nebze moral oldu.
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında sezonu ilk 2'de tamamlarsa, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla katılacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi’nde takım sayısı artık 32’den 36’ya çıkacak ve 4 yeni kontenjandan 2’si, bir önceki sezon takımları toplamda en çok puanı toplayan iki ülkeye verilecek.
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