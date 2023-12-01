SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. İşte 'kara gecenin' faturası! Haftayı 2 yenilgi 1 beraberlikle kapattık... UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!

İşte 'kara gecenin' faturası! Haftayı 2 yenilgi 1 beraberlikle kapattık... UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!

01.12.2023 12:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin aldıkları tarihi mağlubiyetlerin ardından gözler UEFA ülkeler puan sıralamasına çevrildi. Avrupa'da boy gösteren temsilcilerimizden yalnızca Galatasaray'ın puan aldığı haftada yeni sıralama belli oldu. İşte detaylar...

Avrupa'da boy gösteren 3 temsilcimizde bu hafta galibiyet alamazken, UEFA ŞAmpiyonlar Ligi'nde boy gösteren Galatasaray Manchester United ile 3-3 berabere kalırken, UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe rakipleri karşısında tarihi bir mağlubiyet aldılar.

RAKİPLERİN SONUÇLARI BİR NEBZE MORAL OLDU

devler-liginde-lazio-celtici-maglup-etti-aa-2148612

Beşiktaş Club Brugge'a 5-0, Fenerbahçe ise Nordsjaelland'a 6-1 mağlup oldu. Temsilcilerimizin Avrupa'da oynadığı son 9 maçta Fenerbahçe 1 galibiyet, Galatasaray ise 1 beraberlik aldı. Beşiktaş ise 3 maçı da kaybetti. Son 9 maçtaki 1 galibiyet 1 beraberlik performansımız, 9. sıradaki rahat konumumuzu bozsa da ülke puanı sıralamasında rakibimiz olan İskoçya ve Belçika'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcileri Celtic ve Royal Antwerp'in rakiplerine mağlup olması bir nebze moral oldu.

DEVLER LİGİ'NE 3 TAKIMLA KATILABİLİRİZ

2101583

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında sezonu ilk 2'de tamamlarsa, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla katılacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi’nde takım sayısı artık 32’den 36’ya çıkacak ve 4 yeni kontenjandan 2’si, bir önceki sezon takımları toplamda en çok puanı toplayan iki ülkeye verilecek.

İŞTE ÜLKE PUANINDA GÜNCEL TABLO


Canlı Skor

12-İSVİÇRE

12-İSVİÇRE

31.775 PUAN

11-ÇEKYA

11-ÇEKYA

31.800 PUAN

10-İSKOÇYA

10-İSKOÇYA

33.650 PUAN

9-TÜRKİYE

9-TÜRKİYE

35.600 PUAN

8-BELÇİKA

8-BELÇİKA

44.200 PUAN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
son dakika beşiktaş fenerbahçe galatasaray konferans ligi şampiyonlar ligi ülke puanı Avrupa ligi sıralaması iyet
En Çok Okunan Haberler
Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

Altay Bayındır, yedek kulübesinden koştu geldi!

Altay Bayındır, yedek kulübesinden koştu geldi!

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi iddiası

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi iddiası

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kızını da yanına alarak yatalak eşini kaderine terk etti

Kızını da yanına alarak yatalak eşini kaderine terk etti

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

Evden kaçan 14 yaşındaki kızla ilişkilerini savundu

Evden kaçan 14 yaşındaki kızla ilişkilerini savundu

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.