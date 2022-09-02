İşte o takım! Ali Şen başkan, Fatih Terim teknik direktör...

30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Bodrum Yalkavak'ta bulunan villasında bir davet gerçekleştiren Fenerbahçe'de 1981-1983 yılları arasında başkanlık görevi yapan 83 yaşındaki spor adamı Ali Şen, verdiği bu davete Şansal Büyüka, Yaşar Keçeli, Sinan Özer ve bazı gazetecilerin yanı sıra Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim'de davetliydi.

TERİM DAMGA VURDU!

Düzenlenen davette birçok spor adamı da bulunurken, Fatih Terim'in sözleri damga vurdu. Gazeteci Can Pulak'ın haberine göre; Fatih Terim gerçekleştirilen davette Bodrum sevgisinden sık sık bahsederken oldukça dikkat çeken sözler sarfetti.

"BİRAZ UĞRAŞSAK..."

Terim Bodrumspor'a dair "Biraz uğraşsak, biraz çalışsak Bodrum’u Monako gibi yapar, Bodrumspor’u da iyice parlatır, Avrupa’da söz sahibi olmasını sağlarız. Avuç içi kadar Monako’yu dünya tanıyor, Bodrum’u niye tanımasın ki?’’ dedi.

MAÇA GİDİYORLAR

Aynı yemekte spor otoritesi Şansal Büyüka, Bodrumspor’un süper lige mutlaka çıkacağını iddia ettiğini beliren Pulak. "Ali Şen gibi, Fatih Terim gibi, Şansal Büyüka gibi futbol patronlarının yaşadığı Bodrum’da, acaba kimse kapılarını çaldı mı bu değerli insanların? Neyse onlar çalmasalar da, biz hep birlikte Bodrumspor’un bir maçına gitmeye karar verdik. Bu kararımızı aynı gece Sinan Özer, Bodrumspor Başkanına telefonla bildirdi. Bu hafta değil ama bu ay içinde mutlaka gideceğiz maça." ifadelerini kullandı.

TERİM HOCA, ŞEN BAŞKAN

Öte yandan toplantıya katılan isimlerden olan Sinan Özer'in ise “Ali Şen başkan, Fatih Terim hoca, Bodrumspor, Avrupa’nın zirvesinde” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

"TERİM'E FENERBAHÇE TEKLİFİNDE BULUNMUŞTUM"

Öte yandan Fatih Terim'e olan sevgisi bilinen Ali Şen geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda Fatih Terim için “Ben kendisini futbolculuk yıllarından beri tanırım. Fatih Terim, Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden biri. Size ilk defa bir şey açıklamak istiyorum; başkanlık yaptığım süreçte Fatih Terim'e Fenerbahçe'yi çalıştırması için teklifte bulunmuştum." ifadelerin kullanmıştı.