İsviçre Kamerun'u 1-0 mağlup etti! Kendi ülkesine gol attı, sevinmedi...

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda İsviçre, Kamerun ile kozlarını paylaştı. Heyecan dolu karşılaşma Al Janoub Stadyumu'nda oynandı. Mücadeleyi Arjantinli hakem Facundo Tello yönetiyor. Karşılaşma İsviçre'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Karşılaşmanın tek golü mücadelenin 48. dakikasında Embolo'dan geldi. Monaco'da forma giyen Embolo kaydettiği bu golle takımına 3 puanı getirdi.
Galatasaray'ın Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Haris Seferovic mücadeleye yedek kulübesinde başlarken, karşılaşmanın 72. dakikasında tek golün sahibi Embolo'nun yerine oyuna dahil oldu.
Beşiktaş'ta forma giyen N'Koudou ve daha önce Beşiktaş'ta forma giymiş olan Aboubakar'da karşılaşmaya yedek başlayan isimler arasındaydı. Kamerun'da iki isimde 74. dakikada oyuna dahil oldu.
Aslen Kamerun doğumlu olan ancak İsviçre Milli Takımı'nda forma giyen Embolo attığı bu golle galibiyeti getirdi.
Yıldız futbolcu attığı gole sevinmezken, duygusal anlar da yaşadı.