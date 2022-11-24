İsviçre Kamerun'u 1-0 mağlup etti! Kendi ülkesine gol attı, sevinmedi...

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda İsviçre, Kamerun ile kozlarını paylaştı. Heyecan dolu karşılaşma Al Janoub Stadyumu'nda oynandı. Mücadeleyi Arjantinli hakem Facundo Tello yönetiyor. Karşılaşma İsviçre'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

KAMERUN NET FIRSATTAN FAYDALANAMADI!

dakikada Kamerun, orta sahayı hızlı geçti. Hongla, soldan savunma arkasına sarkan Mbeumo'ya nefis bir ara pası gönderdi. Ceza sahasına giren Mbuemo, çaprazdan sol ayağının üstüyle yakın köşeye sert vurdu, kaleci Sommer topu sektirdi. Dönen topu takip eden Ekambi, penaltı noktasının solundan müsait pozisyonda kaleye vurdu. Top direğin hemen üstünden auta gitti.

GOL 48'DE GELDİ!

Karşılaşmanın tek golü mücadelenin 48. dakikasında Embolo'dan geldi. Monaco'da forma giyen Embolo kaydettiği bu golle takımına 3 puanı getirdi.

SEFEROVIC 72'DE GİRDİ!

Galatasaray'ın Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Haris Seferovic mücadeleye yedek kulübesinde başlarken, karşılaşmanın 72. dakikasında tek golün sahibi Embolo'nun yerine oyuna dahil oldu.

N'KOUDOU VE ABOUBAKAR SON BÖLÜMDE...

Beşiktaş'ta forma giyen N'Koudou ve daha önce Beşiktaş'ta forma giymiş olan Aboubakar'da karşılaşmaya yedek başlayan isimler arasındaydı. Kamerun'da iki isimde 74. dakikada oyuna dahil oldu.