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İsviçre Kamerun'u 1-0 mağlup etti! Kendi ülkesine gol attı, sevinmedi...

24.11.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası'nda İsviçre ile Kamerun G Grubu mücadelesinde karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla İsviçre olurken, 3 puanın da sahibi oldu. Galatasaray'ın yıldızı Seferovic ile Beşiktaş'ın yıldızı N'Koudou karşılaşmaya yedek başlarken son bölümde oyuna dahil oldu. İşte detaylar...

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda İsviçre, Kamerun ile kozlarını paylaştı. Heyecan dolu karşılaşma Al Janoub Stadyumu'nda oynandı. Mücadeleyi Arjantinli hakem Facundo Tello yönetiyor. Karşılaşma İsviçre'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

KAMERUN NET FIRSATTAN FAYDALANAMADI!

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  1. dakikada Kamerun, orta sahayı hızlı geçti. Hongla, soldan savunma arkasına sarkan Mbeumo'ya nefis bir ara pası gönderdi. Ceza sahasına giren Mbuemo, çaprazdan sol ayağının üstüyle yakın köşeye sert vurdu, kaleci Sommer topu sektirdi. Dönen topu takip eden Ekambi, penaltı noktasının solundan müsait pozisyonda kaleye vurdu. Top direğin hemen üstünden auta gitti.

GOL 48'DE GELDİ!

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Karşılaşmanın tek golü mücadelenin 48. dakikasında Embolo'dan geldi. Monaco'da forma giyen Embolo kaydettiği bu golle takımına 3 puanı getirdi.

SEFEROVIC 72'DE GİRDİ!

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Galatasaray'ın Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Haris Seferovic mücadeleye yedek kulübesinde başlarken, karşılaşmanın 72. dakikasında tek golün sahibi Embolo'nun yerine oyuna dahil oldu.

N'KOUDOU VE ABOUBAKAR SON BÖLÜMDE...

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Beşiktaş'ta forma giyen N'Koudou ve daha önce Beşiktaş'ta forma giymiş olan Aboubakar'da karşılaşmaya yedek başlayan isimler arasındaydı. Kamerun'da iki isimde 74. dakikada oyuna dahil oldu.

KAMERUN DOĞUMLU...

KAMERUN DOĞUMLU...

Aslen Kamerun doğumlu olan ancak İsviçre Milli Takımı'nda forma giyen Embolo attığı bu golle galibiyeti getirdi.

Yıldız futbolcu attığı gole sevinmezken, duygusal anlar da yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
İsviçre Kamerun dünya kupası

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