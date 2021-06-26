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İtalya Avusturya maçı ne zaman? İtalya Avusturya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

26.06.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya ile Avusturya bugün (26 Haziran) karşı karşıya gelecek. İki takım da sahada rakibini alt etmek ve golü atmak için elinden geleni yapacak. Maç Wembley Stadı'nda oynanacak. Peki İtalya Avusturya maçı ne zaman? İtalya Avusturya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Futbolseverler "İtalya Avusturya maçı ne zaman?" , "İtalya Avusturya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtını internet üzerinden araştırıyor. EURO 2020'nin şampiyonu, 11 Temmuz'da Wembley Stadı'nda açıklanacak. İşte ayrıntılar...

İtalya Avusturya maçı hangi kanalda?

EURO 2020 maçları son 16 turu maçları ile devam ediyor. Eğer eleme turu maçları berabere sonuçlanırsa 30 dakikalık uzatmalarda eşitliğin bozulması beklenecek.
Eğer bu durum da gerçekleşmezse penaltı atışları devreye girecek. EURO 220 şampiyonu 11 Temmuz'da Wembley Stadı'nda duyurulacak.
A Grubu'nu lider olarak bitiren İtalya ile C Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Avusturya karşı karşıya olacak. Maç Wembley Stadı'nda gerçekleşecek.
Yarışı yöneten Anthony Taylor olacak. 22.00'da başlayan maç futbolseverler için TRT1, TRT 4K ve trtizle.com üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Roberto Mancini'nin ekibi, son 13 maçında 10 galibiyet, 3 beraberlik kazandı. İtalya son 30 maçı kaybetmedi. Bu akşam oynanacak maç ile tarihinin en uzun serisini yakalamayı hedefliyor.
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Avusturya Milli Futbol Takımı İtalya Milli Futbol Takımı
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