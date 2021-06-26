İtalya Avusturya maçı ne zaman? İtalya Avusturya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbolseverler "İtalya Avusturya maçı ne zaman?" , "İtalya Avusturya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtını internet üzerinden araştırıyor. EURO 2020'nin şampiyonu, 11 Temmuz'da Wembley Stadı'nda açıklanacak. İşte ayrıntılar...

İtalya Avusturya maçı hangi kanalda?

EURO 2020 maçları son 16 turu maçları ile devam ediyor. Eğer eleme turu maçları berabere sonuçlanırsa 30 dakikalık uzatmalarda eşitliğin bozulması beklenecek.

Eğer bu durum da gerçekleşmezse penaltı atışları devreye girecek. EURO 220 şampiyonu 11 Temmuz'da Wembley Stadı'nda duyurulacak.

A Grubu'nu lider olarak bitiren İtalya ile C Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Avusturya karşı karşıya olacak. Maç Wembley Stadı'nda gerçekleşecek.

Yarışı yöneten Anthony Taylor olacak. 22.00'da başlayan maç futbolseverler için TRT1, TRT 4K ve trtizle.com üzerinden canlı olarak yayınlanacak.