EURO 2020 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Son 16 maçlarının tamamlanmasının ardından gözler yarı final için oynanacak maçlara çevrildi. EURO 2020'nin favorsi takımları arasında yer alan Belçika - İtalya yarı final için Almanya'da kozlarını paylaşacak. Peki İtalya- Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte İtalya- Belçika maçının ilk 11'leri
İtalya- Belçika maçı ne zaman?
EURO 2020 heyecanı tam gaz devam ederken gözler yarı final bileti almak için karşı karşıya gelecek iki favori takım olan Belçika ve İtalya maçına çevrildi.
İTALYA- BELİÇİKA MAÇI NE ZAMAN?
Allianz Arena'da gerçekleşecek olan Belçika - İtalya karşılaşmasını ise Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Bu akşam Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak olan maç TRT 1'den naklen yayınlanacak.
İTALYA- BELÇİKA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Belçika: Donnarumma, Verratti, Chiesa, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Insigne, Immobile
İtalya: Tielemans, Courtois, Meunier, Hazard, Alderweireld, Vertonghen, Witsel,Thorgan Carrasco (De Bruyne), Eden Hazard (Mertens), Vermaelen, Lukaku
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