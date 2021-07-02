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İtalya- Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte İtalya- Belçika maçının ilk 11'leri

02.07.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 heyecanı devam ediyor. EURO 2020'de şampiyonluğun gözdeleri arasında yer alan Belçika ve İtalya milli futbol takımları, yarı finale adlarını yazdırmak için karşı karşıya gelecek. Peki İtalya- Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte İtalya- Belçika maçının ilk 11'leri

EURO 2020 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Son 16 maçlarının tamamlanmasının ardından gözler yarı final için oynanacak maçlara çevrildi. EURO 2020'nin favorsi takımları arasında yer alan Belçika - İtalya yarı final için Almanya'da kozlarını paylaşacak. Peki İtalya- Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte İtalya- Belçika maçının ilk 11'leri

İtalya- Belçika maçı ne zaman?

EURO 2020 heyecanı tam gaz devam ederken gözler yarı final bileti almak için karşı karşıya gelecek iki favori takım olan Belçika ve İtalya maçına çevrildi.

İTALYA- BELİÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

İTALYA- BELİÇİKA MAÇI NE ZAMAN?
Allianz Arena'da gerçekleşecek olan Belçika - İtalya karşılaşmasını ise Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Bu akşam Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak olan maç TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İTALYA- BELÇİKA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

İTALYA- BELÇİKA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Belçika: Donnarumma, Verratti, Chiesa, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Insigne, Immobile
İtalya: Tielemans, Courtois, Meunier, Hazard, Alderweireld, Vertonghen, Witsel,Thorgan Carrasco (De Bruyne), Eden Hazard (Mertens), Vermaelen, Lukaku
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Belçika Milli Futbol Takımı İtalya Milli Futbol Takımı
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