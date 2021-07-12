İtalya'da şampiyonluk kutlaması devam ediyor!

İtalya'nın EURO 2020 zaferi ülkede doyasıya kutlanıyor. Maçın üstünden saatler geçmesine rağmen İtalyan taraftarlar sokağa dökülerek şampiyonluğu doyasıya kutluyor. İşte o renkli kareler...

Roma'da Popolo Meydanı ve Fori Imperiali Bulvarına kurulan dev ekranların yanı sıra Campo dei Fiori Meydanında toplanan binlerce İtalyan, takımlarının final mücadelesini ilgiyle takip etti. Maçın bitiş düdüğünden itibaren kutlamalar başladı.

Müsabakada 90 dakikalık normal sürenin ve uzatma devrelerinin 1-1 berabere bitmesiyle geçilen penaltı atışları da meydanda büyük heyecanla izlendi.

İtalya'nın penaltı atışlarında rakibi İngiltere'ye 3-2 üstünlük kurmasıyla, "Gök-mavililer" büyük coşkuyla Avrupa Şampiyonluğu'nu kutladı. Kupa töreninde İtalya Milli Takımı'nın şampiyonluk kupasını havaya kaldırmasıyla Popolo Meydanı başta olmak üzere başkent Roma ve diğer İtalyan şehirlerinde coşku doruğa çıktı.