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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

26.08.2022 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Çekmeköy'e otobüsle gelen Akşener, burada vatandaşları selamladı. Turgut Özal Caddesi'nde otobüsten inerek dükkanları gezen Akşener, esnafın sorunlarını dinledi.

Bir beyaz eşya mağazasına giren Akşener, 2,5 yıldır esnafı gezdiğini belirterek, "Bu dükkanların içinde hiç başka bir partiyi yermedim. Kendi partimi övmedim, propaganda yapmadım. Seçim zamanı bütün partiler gelecek. Kim ikna edebilirse oylarınızı alacak. Biz burada sizin derdinizi anlayıp, onu kamuoyuna mal ettiğimiz zaman Türkiye'ye iyi geliyor, faydalı oluyor, güzel oluyor. Onun için 'İşler nasıl?' sorusunu bu şekilde soruyorum." ifadelerini kullandı.

Mağaza müdürü Bayram İslamoğlu da esnaf olarak yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Mağaza çalışanlarının da tek tek sıkıntılarını dinleyen Akşener, yanına gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Bir dükkanı ziyareti sırasında emekli maaşlarına değinen Akşener, "Emekli maaşının en düşüğü asgari ücret kadar olmalı. En düşük maaş 3 bin 500 liraya çıkarıldı şimdi ama 3 bin 500 lira ile şu şartlarda geçinilemez. Evi olsa dahi geçinilemez." diye konuştu.

Sancaktepe Demokrasi Caddesi'nde de esnaf ziyareti yapan Akşener, dükkanların önünde kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaretleri kapsamında Sultanbeyli Fatih Meydanı'nda da esnafı gezen Akşener, girdiği bir helvacıda kendisine ikram edilen helvayı yedi.

Bir kuyumcu dükkanına giren Akşener, ziyaretleri sırasında dinledikleri sıkıntıları kamuoyuna mal ettiklerini ve bu konulara dikkati çektiklerini belirterek, "Muhalefet sizin avukatınız, iktidar da hizmet eden olmak durumunda. Bunu başarmak için 2,5 yıldır yaptığım bir çalışma bu benim." dedi.

Akşener, mağaza çalışanlarına işlerin nasıl olduğunu sordu. Çalışanlar da işlerin eskiye göre azalsa da iyi olduğunu söyledi.

Ziyaretlerinde Akşener'e, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, il ve ilçe yöneticileri ile partililer eşlik etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

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